Università di Pisa: nuovo corso “Artificial Intelligence for Sustainability”

PISA- L’Università di Pisa lancia un nuovo corso trasversale dal titolo “Artificial Intelligence for Sustainability”, un percorso formativo che unisce intelligenza artificiale, innovazione e sostenibilità. Si tratta di un’opportunità unica, pensata per offrire competenze concrete e interdisciplinari su uno dei temi più attuali e strategici del nostro tempo.
Il corso, erogato in lingua inglese e con una struttura ibrida (lezioni online e 9 ore in presenza), è aperto a studenti e studentesse di tutti i corsi di laurea, comprese le discipline umanistiche, e non richiede prerequisiti specifici.
Struttura e contenuti
- Durata: 60 ore complessive
- Crediti: 6 CFU
- Periodo: primo semestre dell’a.a. 2025/2026
- Metodo: lezioni teoriche, attività pratiche e un project work finale
- Progetto finale: realizzato in team multidisciplinari su sfide reali proposte da organizzazioni partner.
Gli studenti esploreranno temi chiave come:
- uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale
- modelli generativi e analisi dei dati
- eco-innovazione e progettazione sostenibile
- ottimizzazione delle risorse
- impatti sociali, ambientali ed economici della sostenibilità.
L’esame consisterà nella presentazione di un progetto applicato, combinando competenze tecniche, pensiero critico e capacità di innovazione.
Un progetto europeo
Il corso è organizzato nell’ambito di DETAILLs (Design Tools of Artificial Intelligence in Sustainability Living Labs), un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ e guidato dal professor Filippo Chiarello del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni.
“Con questo corso vogliamo fornire agli studenti strumenti concreti per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo responsabile e creativo, affrontando le sfide della sostenibilità in maniera innovativa e inclusiva” – spiega il professor Filippo Chiarello.
“Crediamo nel potenziale trasformativo delle tecnologie digitali, ma anche nell’importanza di formare menti critiche e interdisciplinari.”
Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre 2025.
Tutte le informazioni, il programma dettagliato e il modulo di registrazione sono disponibili sul sito ufficiale:
https://www.detaills.eu/ai-for-sustainability/
FOTO TRATTA DA https://www.unipi.it/Last modified: Settembre 5, 2025