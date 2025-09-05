Professioni sanitarie: il 8 settembre la prova di ammissione a Pisa

Written by admin• 2:57 pm• Pisa, Attualità

PISA- Lunedì 8 settembre si svolgerà la prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell’Università di Pisa. Il test si terrà in due sedi: al Polo Didattico Porta Nuova e al Polo Piagge.

Gli iscritti per quest’anno sono 1.429, in leggero calo rispetto ai 1.500 dello scorso anno, mentre i posti disponibili – assegnati dal Ministero – sono 738, con un incremento di 101 unità rispetto al 2024.

Tra le novità di quest’anno, l’attivazione di tre nuovi corsi di laurea nelle Professioni sanitarie: Educazione professionale, Tecniche Audiometriche e Tecniche di Neurofisiopatologia, che portano a sedici il numero complessivo dei corsi attivi.

La prova concorsuale prevede 60 quesiti, suddivisi in cinque sezioni:

Competenze di lettura e conoscenze acquisite (4 domande)

(4 domande) Ragionamento logico e problemi (5)

(5) Biologia (23)

(23) Chimica (15)

(15) Fisica e matematica (13)

I candidati avranno a disposizione 100 minuti per completare il test. Le graduatorie di merito saranno pubblicate entro il 22 settembre e saranno ordinate in base al punteggio conseguito.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 5, 2025