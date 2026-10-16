Una camminata tra Lorenzana e Orciano contro il progetto eolico

Written by Redazione• 8:16 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

Domenica 25 ottobre l’iniziativa del Comitato a tutela delle Colline Pisane e di Odeporica ETS. Percorso di 7,5 chilometri, partecipazione gratuita con prenotazione.

PISA- Una passeggiata nella campagna per conoscere il paesaggio delle Colline Pisane ed esprimere contrarietà al progetto di impianto eolico Santa Luce srl. È l’iniziativa organizzata per domenica 25 ottobre dal Comitato a tutela delle Colline Pisane, in collaborazione con l’associazione Odeporica ETS.

La giornata nasce per sensibilizzare sul progetto che interessa l’area collinare dei comuni di Crespina Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano e Santa Luce. Gli organizzatori intendono promuovere una riflessione sull’impatto delle scelte energetiche e sulla necessità di una transizione rispettosa delle caratteristiche e dell’identità dei territori.

La camminata seguirà un percorso ad anello di circa 7,5 chilometri tra Lorenzana e Orciano, con una durata prevista di quattro ore e un dislivello positivo e negativo di 77 metri. La partenza è fissata alle 10 da Lorenzana, in via Molini e Commercio, nella zona di intersezione con località Toraglia.

È necessario portare acqua e pranzo al sacco. Durante la sosta, associazioni e aziende del territorio offriranno dolci e caffè, per accompagnare il momento di confronto con un’occasione di convivialità.

L’iniziativa è aperta anche ai bambini accompagnati dai genitori e ai cani, da tenere al guinzaglio per tutto il percorso. La partecipazione è gratuita, con prenotazione necessaria.

Last modified: Ottobre 16, 2026