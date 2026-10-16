Concessioni, balneari pisani in assemblea: “Non ci rassegniamo, pronti alla partita finale”

Written by Redazione• 7:18 am• Pisa, Attualità

PISA – Non rassegnarsi, fare squadra e prepararsi ad affrontare una fase decisiva per il futuro delle imprese balneari. È il messaggio emerso dall’assemblea degli operatori degli stabilimenti balneari organizzata dal Sib Confcommercio Pisa per fare il punto sulla questione delle concessioni, in vista della scadenza del 30 settembre 2027.

“Un momento di confronto importante per condividere preoccupazioni e organizzarsi per la tutela delle nostre attività, in un contesto di incertezza e transizione che richiede sicuramente compattezza e preparazione” afferma il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. “Non si rassegniamo. Siamo determinati ad andare avanti per tutelare e difendere le nostre aziende, le nostre attività e le nostre concessioni. Siamo in attesa dei bandi del Comune di Pisa che bene ha fatto in questo momento ad attendere i contenuti del bando tipo del Governo. Siamo pronti alla partita finale: cerchiamo di vincerla e di portare a casa il risultato”.

“Ci sarà una battaglia da affrontare, ma mai come in questi casi l’unione fa la forza” ribadisce il vicepresidente Sib Confcommercio Pisa Cristiano Scarpellini, “Auspichiamo che il bando consideri tra i requisiti maggiormente premianti gli investimenti realizzati dagli attuali concessionari Accoglienza, disponibilità, rispetto delle regole e attenzione al territorio rappresentano le migliori qualità del turismo balneare del nostro litorale”

Il responsabile sindacale di ConfCom Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio conferma “la vicinanza e il supporto a tutti gli operatori balneari in questa questa fase di incertezza e transizione. Questo è letteralmente il momento in cui ci si prepara agli esami e in cui si può mettere fieno in cascina. Ribadiamo la disponibilità del pool di tecnici specializzati predisposto da Confcommercio per garantire un’assistenza puntuale e qualificata agli operatori balneari in vista del bando tipo sull’assegnazione delle concessioni. Le professionalità e le competenze in campo saranno fondamentali per offrire un’assistenza qualificata a 360 gradi, analizzando nel dettaglio la situazione di ciascuna impresa e fornendo tutto il supporto necessario“.

Last modified: Ottobre 16, 2026