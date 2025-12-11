Un invito a regalare arte per le festività: Palazzo Blu lancia il biglietto open ridotto per “Belle Époque”

Written by admin• 11:43 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Per le festività natalizie e di fine anno, Palazzo Blu propone una speciale promozione per invitare il pubblico a “regalare arte”. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, sarà infatti possibile acquistare il biglietto open per la mostra Belle Époque al costo ridotto di 15 euro (inclusa prevendita), con un minimo di due ingressi.

La promozione si aggiunge all’iniziativa già attiva che, con il biglietto della mostra, consente l’accesso gratuito alle altre esposizioni in corso e alla collezione permanente del Museo di Palazzo Blu.

Curata dalla professoressa Francesca Dini e realizzata in collaborazione con MondoMostre, Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo raccoglie circa 100 opere provenienti da musei italiani e internazionali, con capolavori di Boldini, De Nittis, Corcos, Sisley, Pissarro, Renoir, Sargent, Zandomeneghi e molti altri protagonisti della scena artistica parigina tra Ottocento e Novecento.

Il biglietto open consente la visita in qualunque giorno fino al 7 aprile 2026.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, inoltre, chi acquisterà il biglietto per Belle Époque potrà accedere senza costi aggiuntivi anche alle altre mostre ospitate nel museo:

Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni, mostra fotografica dai fondi della Fondazione Pisa;

Botticelli a Pisa, con due opere del maestro rinascimentale provenienti dal museo Jacquemart-André di Parigi.

Informazioni e biglietti su palazzoblu.it e belleepoquepisa.it.

Last modified: Dicembre 11, 2025