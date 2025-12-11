Riapre a senso unico alternato Via Turati: la strada sarà percorribile dal 12 dicembre per tutto il periodo natalizio

Written by admin• 11:56 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme comunica il completamento della prima fase dell’intervento previsto in Via Turati ad Arena Metato, sulla porzione di sponda crollata in direzione Aurelia. L’intervento è mirato al ripristino e alla messa in sicurezza definitiva della strada, interessata nei mesi scorsi dai cedimenti della sponda del fosso Fiumaccio.

È stata ultimata con successo la posa di una scogliera di rinforzo in massi naturali sul tratto della sponda ceduto. E’ stato effettuato il consolidamento strutturale del terreno mantenendo le originarie capacità drenanti e le condizioni di deflusso del corso d’acqua.

Per diminuire i disagi alla cittadinanza, da venerdì 12 dicembre, la strada sarà nuovamente percorribile a senso unico alternato per tutto il periodo delle festività natalizie. Dopo l’Epifania 2026 inizierà l’ultima fase dei lavori, che prevede la posa dei materassini metallici riempiti di inerti a protezione della sponda per mitigare il rischio erosione causato dall’azione delle acque ed il rifacimento del manto stradale e installazione di guardrail. Quest’ultimo intervento, nel suo complesso, prevederà una chiusura di circa due mesi che procederà su specifici tratti stradali via via interessati alla deposizione dei materassini. Sono in corso gli adeguamenti necessari per i percorsi degli scuolabus e le modifiche alle linee del trasporto pubblico locale saranno formalizzate con apposita ordinanza della Polizia Municipale.

“Il completamento della prima fase del consolidamento della sponda ci permette di riaprire la strada per le festività natalizie, limitando i disagi per cittadini e attività.” “L’intervento ha rispettato i tempi programmati nonostante il meteo non sempre favorevole,” dichiara l’assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli. “Aspettiamo l’ultima fase che restituirà alla comunità una Via Turati strutturalmente consolidata. Ringraziamo i residenti per la collaborazione e la pazienza dimostrate in questi mesi,” conclude l’Assessora.

