CascinaOltre: “Solidarietà ai lavoratori colpiti dal ‘test del carrello’ e sostegno allo sciopero generale della CGIL”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di CascinaOltre.

“Nelle ultime settimane anche sul nostro territorio abbiamo assistito a episodi preoccupanti legati all’utilizzo del cosiddetto “test del carrello” da parte di alcune catene di supermercati. Una pratica che, di fatto, viene impiegata in modo strumentale per colpire i lavoratori, arrivando a sanzioni disciplinari gravissime come sospensioni dal lavoro di dieci giorni. Come CascinaOltre riteniamo questo metodo inaccettabile e lesivo della dignità dei dipendenti. In un periodo di forte carico lavorativo e vigilia delle festività, tali provvedimenti colpiscono le lavoratrici e i lavoratori non solo dal punto di vista economico, ma anche sul piano umano ed emotivo. Esprimiamo loro piena solidarietà. Questo episodio, purtroppo, si inserisce in un contesto più ampio che spiega le ragioni dello sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL per domani, venerdì 12 dicembre. Lo sciopero resta uno degli ultimi strumenti attraverso cui i lavoratori possono far sentire la propria voce di fronte a un governo e a una classe dirigente che continuano a ignorare temi fondamentali come inflazione, perdita di potere d’acquisto e fiscal drag. Il Governo Meloni non ha introdotto misure a tutela di dipendenti e pensionati, preferendo invece provvedimenti favorevoli a evasori e grandi partite IVA – tra rottamazioni, flat tax e condoni – a scapito dei servizi essenziali per la collettività: sanità, sostegno al lavoro, istruzione. È in questo clima, disegnato da chi governa, che alcuni datori di lavoro si sentono legittimati a comportamenti sempre più aggressivi nei confronti dei dipendenti. Per queste ragioni riteniamo giusto scioperare contro una Legge di Bilancio che aumenta la spesa militare, tutela pochi privilegiati e non investe in servizi e redistribuzione. Una manovra ingiusta che lascia indietro lavoratori e fasce medio-basse della popolazione.“, conclude il comunicato stampa.

