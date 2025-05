Uil Scuola Pisa: importante vittoria in tribunale contro l’algoritmo ministeriale

Written by admin• 9:03 am• Attualità, Pisa

PISA – La UIL Scuola di Pisa annuncia con soddisfazione un’importante vittoria legale a tutela dei lavoratori del mondo della scuola. Il Tribunale del Lavoro di Pisa ha accolto integralmente il ricorso promosso dalla nostra organizzazione sindacale per conto della docente R.S, ingiustamente esclusa dalla procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023, a causa di un malfunzionamento del sistema informatizzato ministeriale.



La sentenza ha accertato l’illegittimità della procedura interamente gestita da un algoritmo privo di trasparenza, motivazione e controllo umano, condannando il Ministero dell’Istruzione al riconoscimento del servizio, al risarcimento del danno economico subito per un importo pari a 5.909,19 euro e al pagamento delle spese legali.



“Questa sentenza – dichiarano i segretari provinciali UIL Scuola Pisa, dott. Vanni Maria e dott. Claudio Vannucci – rappresenta un precedente importante per la tutela di tutti quei lavoratori penalizzati da un sistema di reclutamento spersonalizzato, spesso iniquo e vessatorio. È una vittoria che apre la strada a tante altre vertenze simili e che speriamo possa segnare un cambio di rotta per il futuro!“.



La UIL Scuola di Pisa ribadisce il proprio impegno a difesa dei diritti del personale scolastico e continuerà ad agire in ogni sede per la tutela della dignità professionale e del lavoro. Tra le numerose azioni legali promosse, ricordiamo anche i ricorsi in corso per il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini pensionistici, inspiegabilmente escluso dal Ministero, e che costituisce una grave lesione dei diritti previdenziali dei lavoratori del comparto istruzione. La UIL Scuola è e sarà sempre al fianco di tutti i lavoratori che chiedono giustizia, rispetto e trasparenza.

Last modified: Maggio 3, 2025