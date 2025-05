Rimandato a sabato 17 maggio il live “Dduje Paravise” di Gnut e Alessandro D’Alessandro al Lumiére di Pisa

Written by admin• 8:18 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il live di “Dduje Paravise” , nuovo progetto live del cantautore partenopeo Gnut e dell’organettista Targa Tenco Alessandro D’Alessandro in programma domenica 4 maggio al Lumière di Pisa è stato rimandato a sabato 17 maggio ore 19 sempre al Lumière.

Gnut, napoletano classe ’81, è un cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. Finalista alle Targhe Tenco, nel 2022 il suo quarto album “Nun te ne fa’” esce con la produzione di Piers Faccini per l’etichetta francese Beating Drum, accolto con entusiasmo dalla critica e accompagnato da un’intensissima attività live. Forte di vent’anni di esperienze e contaminazioni musicali, Gnut trova un’unica e personalissima strada per veicolare il suo emozionate songwriting e il suo inconfondibile timbro vocale, in un connubio di tradizione e modernità che unisce Roberto Murolo all’approccio alternative americano di Elliott Smith, la musica popolare con il folk inglese di Nick Drake e la tradizione della canzone napoletana con il blues del delta del Mississippi. Gnut è attivo anche nel campo della produzione e della direzione artistica, curando progetti che promuovono la canzone d’autore e la cultura musicale italiana. Con una carriera costellata di collaborazioni – Peppe Barra, Niccolò Fabi. Giovanni Truppi, Daniele Sepe – si

conferma come uno degli esponenti più raffinati del cantautorato italiano contemporaneo.

Alessandro D’Alessandro, considerato tra i più talentuosi organettisti sulla scena italiana ed europea, è celebre per il suo approccio innovativo allo strumento. Originario di Coreno Ausonio nel Basso Lazio, ha iniziato a studiare organetto all’età di 9 anni, imparando i rudimenti dello strumento dalla ricca tradizione locale. Esploratore e sperimentatore di suoni, è pioniere nell’uso dell’elettronica applicata all’organetto che permette allo strumento di assumere il respiro di un’orchestra. D’Alessandro porta sul palco anni di

ricerca artistica nei molteplici mondi che lo hanno visto protagonista e interprete – come la world music, il jazz, il pop, la canzone, la classica – racchiusi dentro il suono personale che lo contraddistingue. Con una vasta discografia che include collaborazioni e progetti solisti, come l’acclamato album “Canzoni – per organetto preparato & elettronica” (Premio Loano, Targa Tenco), ha all’attivo collaborazioni con artisti del calibro di Sergio Cammariere, Elio, Neri Marcorè, Rocco Papaleo, Gigliola Cinquetti, Petra Magoni, Maria Pia De Vito, David Riondino, Peppe Servillo, Roy Paci.

Sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Un ente diffuso, con il PARC di Firenze quale campo base in asse con diverse realtà sul territorio di Pisa per promuovere una visione artistica aperta e costruttiva e portare nuovo ossigeno a un panorama infragilito dagli anni della pandemia, mantenendo

quale elemento fondamentale l’alto livello qualitativo delle produzioni e il rapporto tra eccellenza della forma e profondità delle idee e dei valori intrinsechi nei singoli progetti.

