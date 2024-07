Tutti i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance superano il corso proposto da ENEL

Scritto da admin• 1:12 pm• Pomarance

POMARANCE – Dopo un’intensa settimana di attività pratica nel campo scuola di EcoTech in provincia di Perugia per la parte finale del corso proposto da ENEL in collaborazione con orienta tutti i ragazzi dell’ITIS A.Santucci di Pomarance hanno ricevuto l’attestato di Operatore Elettrico, nuovo profilo professionale riconosciuto e richiesto da ENEL Green Power.

Come da specifica ENEL il corso per operatore elettrico dura di 200 ore, fruite, dai ragazzi dell’ITIS “A. Santucci”, 120 fruite durante l’anno scolastico e 80 post diploma. Nel corso i ragazzi hanno rafforzato i concetti tecnici di Elettrotecnica e di TPSEE appresi durante l’anno e quelli sull’aspetti di sicurezza, sia di base che specialistici per lavori sugli impianti elettrici.



Nelle 80 ore post diploma oltre a terminare il corso sulla sicurezza i ragazzi hanno trascorso una settimana nel campo scuola di EcoTech in provincia di Perugia dove hanno potuto confrontarsi con la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile.

Il docente, ing. Mariani Elia, è rimasto molto soddisfatto del comportamenti e della preparazione die ragazzi. In pratica nella settimana hanno costruito un impianto fotovoltaico e vi hanno eseguito le verifiche previste dalla CEI 82-25.

I ragazzi si sono impegnati nella costruzione e assemblaggio da zero di tutte le parti dell’impianto:

l’installazione dei pannelli e il loro collegamento realizzando anche le teste dell’idoneo cavo solare con connettori MC con l’opportuna crimpatrice

la realizzazione dei quadri elettrici per il lato in corrente continua e quello in corrente alternata

l’installazione e collegamento dell’inverter

Terminata la fase costruttiva sono state eseguite le verifiche propedeutiche all’avviamento, dopo di che è stata fatta la parte di commissioning ed accensione dell’impianto.

I ragazzi sono rimasti molto soddisfatti quando hanno visto l’impianto in funzione.

Il lavoro è ripreso con l’esecuzione di tutte le verifiche dell’impianto, sia sulla resa del pannello fotovoltaico utilizzando un piranometro (strumento per la misura del flusso della radiazione solare volgarmente detto solarimetro) che sull’inverter.

Alla fine del corso è stato fatto debriefing per capire come i ragazzi hanno vissuto il progetto e magari implementare azioni migliorative per l’anno successivo.

Donya Talibi è rimasta molto soddisfatta dell’esperienza ed ha ringraziato tutti gli stakeholders che hanno reso possibile questa loro esperienza: Enel di cui è stato particolarmente presente Ottavio Nunziante Cesaro responsabile del progetto Energie per la Scuola per l’area rinnovabili, Orienta – Andra Gori, EcoTEch – Mariani Elia, ITIS “A. Santucci” e tutte le aziende dell’indotto ENEL che hanno partecipato al progetto: Servizi Tecnici Società Cooperativa, Geomanutenzioni, ICET e Progeco Next.

Leonardo Gazzarri oltre che delle attività realizzate è rimasto favorevolmente colpito dal fatto di aver utilizzato tutta componentistica italiana; infatti i pannelli erano prodotti dalle 3SUN (azienda del gruppo ENEL) a Catania e l’inverter era prodotto dalla ZCS (gruppo Zucchetti).

Alessandro Buselli ha posto la sua attenzione sui risultati delle verifiche “non credevo che l’orientamento dei pannelli potesse incidere così tanto sul loro rendimento”.

Cesare Costagli, rimasto molto soddisfatto dall’esperienza, ma ha fatto notare al prof. Antonelli che vorrebbe al più presto concludere il suo percorso anche con il corso di Saldatura.

Il professore Luca Antonelli ha colto l’occasione di ringraziare nuovamente l’ENEL per aver coinvolto l’ITIS “A. Santucci” nel progetto “Energie per la scuola” e tutte le aziende che si sono rese disponibili per l’ottima riuscita del progetto. “Energie per la scuola è stato uno stimolo per i ragazzi che hanno visto fin da subito che quanto studiato in classe ha un riflesso immediato sull’attività lavorativa. Questo è servito a loro per motivarli di più nello studio, ma anche alla scuola per un maggiore confronto con le attività economiche del territorio da cui possono nascere molte sinergie, e magari progetti specifici come questo per meglio rispondere alle esigenze lavorative. La scuola già da anni cerca di aumentare la propria offerta formativa con progetti speciali grazie anche al progetto SEI, come il corso di saldatura che verrà ripetuto a breve, il corso per la patente dei droni per indagini tecniche etc. Ma mi auguro si riesca a fare un passo in più attivando il prima possibile un corso di specializzazione superiore, magari in collaborazione con l’ITS Energia ed Ambiente di Colle, come tecnico per gli impianti rinnovabili e/o un tecnico delle perforazioni”.

