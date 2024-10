Truffe alle persone anziane: i consigli dell’Arma nella sala consiliare del Comune a Calci

Scritto da admin• 4:23 pm• Attualità, Calci

CALCI – L’amministrazione comunale di Calci, in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri, ha organizzato un incontro informativo per mercoledì 23 ottobre alle ore 16:30, presso la sala consiliare del comune, aperto a tutta la cittadinanza, sul tema delle truffe.



Un fenomeno assai vasto, che colpisce tutta la popolazione, con particolare attenzione per quella anziana. Sono molte, infatti, le storie dove le vittime sono state contattate da persone che, spacciandosi per avvocati o familiarI, preannunciano, al telefono, la necessità di reperire soldi o gioielli per pagare il contenzioso nato a seguito di un incidente stradale o per sostenere le cure mediche in ospedale.

Talvolta è una persona che si finge dipendente delle società dei servizi che ricorre allo stratagemma del controllo del contatore del gas, della luce o dell’acqua. In altre occasioni si tratta di un finto appartenente alle Forze dell’ordine in servizio sul posto poichè c’è in atto la possibilità che vi siano furti nel condominio o nel quartiere.



Per fare in modo che questo odioso fenomeno sia prevenuto e contrastato, è necessario fornire gli strumenti adeguati per difendersi. L’incontro, infatti, ha l’obiettivo di informare e far conoscere i casi di truffa più ricorrenti, i numeri di telefono da chiamare in caso di necessità, salvaguardando le potenziali vittime.

