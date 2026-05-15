Un concerto di Inner Wheel Club Pisa per raccogliere fondi per il nuovo ospedale della Stella Maris

Written by Redazione• 7:24 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 17 maggio alla Stazione Leopolda, alle ore 17, l’Inner Wheel Club di Pisa organizza un concerto di beneficienza finalizzato alla raccolta fondi per la costruzione del Nuovo ospedale Stella Maris.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Pisa, è stata condivisa da tutti i club di service della città in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali.

Il concerto, a cura del maestro Carlo Bernini, che vedrà, oltre alla sua partecipazione alla direzione e al pianoforte, quella del maestro Enrico Bernini al violino, della soprano Rachel Stellacci, del tenore Davide Piaggio, della Pop Singer Debora Testasecca.

Lo spettacolo sarà un percorso, un racconto in musica della passione e dei sentimenti umani dal ‘900 ad oggi, con arie tratte da Manon Lescaut e Tosca di Giacomo Puccini, e con celeberrime musiche da film. L’ingresso sarà ad offerta.

Per prenotazioni: iiw.it.clubpisa@gmail.com.

Last modified: Maggio 15, 2026