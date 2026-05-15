Gran finale alla Villa di Corliano: il Festival Fanny Mendelssohn chiude con il Duo Béla Kovács

Written by Redazione• 11:43 am• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

SAN GIULIANO TERME – Si avvia al gran finale la tredicesima edizione del Festival Internazionale Fanny Mendelssohn. Giovedì 21 maggio alle ore 21, la suggestiva cornice di Villa di Corliano ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna musicale, tra sale affrescate, parco secolare ed eleganza senza tempo di una delle dimore storiche più affascinanti del territorio pisano.

A chiudere il sipario sarà il Duo Béla Kovács, formazione spagnola composta dalla clarinettista Irene Ces e dal pianista Manuel Tévar, protagonisti di un concerto pensato come un vero viaggio musicale tra epoche, stili e atmosfere.

Il programma attraverserà le sonorità intense di Johannes Brahms, passando per le compositrici Cécile Chaminade e Lili Boulanger, da sempre valorizzate dal Festival, fino a toccare le suggestioni di Kurt Weill, le celebri melodie di Ennio Morricone e il fascino cinematografico di Henry Mancini.

A conclusione della serata, spazio anche alla convivialità con “Colonna Sonora Golosa”, l’appuntamento post-concerto all’Osteria all’Ussero da Antonio, pensato per prolungare la magia della musica e salutare insieme la chiusura della manifestazione.

Il Festival, diretto dall’Associazione musicale Fanny Mendelssohn, è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Pisa, Unicoop Firenze e delle amministrazioni comunali di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina e Vicopisano, con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione dell’Associazione Dimore Storiche Toscana, della Delegazione Dimore Pisane e dei proprietari delle ville che ospitano gli eventi.

Per informazioni e prenotazioni: www.fannymendelssohn.eu – tel. 347 6371189 / 347 8509620 – email associazionefanny@gmail.com.

Last modified: Maggio 15, 2026