Pisa – Napoli, la Curva Sud sarà riservata alle Scuole Calcio del territorio

Written by Redazione• 11:41 am• Pisa SC

PISA – In occasione della gara Pisa-Napoli, ultima gara di campionato in programma alla Cetilar Arena il settore ospiti (Curva Sud) sarà interdetto alla tifoseria avversaria per disposizione delle Autorità competenti.

Per l’occasione il Pisa Sporting Club riproporrà l’iniziativa già organizzata in occasione della gara interna con il Bologna. Il settore ospiti sarà dunque utilizzato per ospitare le Scuole Calcio del territorio. Sarà rivolto loro l’invito ad acquistare un biglietto a tariffa speciale per piccoli calciatori, studenti (5 euro) e rispettivi accompagnatori (10 euro).

Last modified: Maggio 15, 2026