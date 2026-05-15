Written by Maggio 15, 2026 11:41 am Pisa SC

Pisa – Napoli, la Curva Sud sarà riservata alle Scuole Calcio del territorio

HomePisa SCPisa – Napoli, la Curva Sud sarà riservata alle Scuole Calcio del territorio

PISA – In occasione della gara Pisa-Napoli, ultima gara di campionato in programma alla Cetilar Arena il settore ospiti (Curva Sud) sarà interdetto alla tifoseria avversaria per disposizione delle Autorità competenti.

Per l’occasione il Pisa Sporting Club riproporrà l’iniziativa già organizzata in occasione della gara interna con il Bologna. Il settore ospiti sarà dunque utilizzato per ospitare le Scuole Calcio del territorio. Sarà rivolto loro l’invito ad acquistare un biglietto a tariffa speciale per piccoli calciatori, studenti (5 euro) e rispettivi accompagnatori (10 euro).

Last modified: Maggio 15, 2026
Previous Story
Scopri il Pegaso che fa per te”: a Pisa le opportunità dei dottorati del futuro
Next Story
Gran finale alla Villa di Corliano: il Festival Fanny Mendelssohn chiude con il Duo Béla Kovács

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti