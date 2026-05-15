Written by Maggio 15, 2026 11:36 am Pisa SC

Pisa – Napoli, tutte le info sull’acquisto dei biglietti

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PISA – Il Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Napoli, in programma domenica 17 maggio 2026 alla Cetilar® Arena (ore 12) e valida per la 37° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Venerdì 15 maggio 2026 (ore 11.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:
– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)
– Tifo Pisa (Fornacette)
– RGM Sport (Via dei Condotti 78, San Giuliano Terme)

N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva Sud e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore.

Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Per decisione delle Autorità competenti tale settore NON sarà disponibile; i residenti nella Regione Campania non potranno acquistare tagliandi in nessun settore dello stadio  

Apertura prevendita on line. Venerdì 15 maggio 2026 (ore 11.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna.
Questo il link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Questi i prezzi

Curva Nord
Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud
Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata
Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 15.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore
Intero. 105.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore
Intero. 145.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio
– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).
– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

Last modified: Maggio 15, 2026
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