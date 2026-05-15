Scopri il Pegaso che fa per te”: a Pisa le opportunità dei dottorati del futuro

Written by Redazione• 11:38 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Martedì 19 maggio l’Università di Pisa ospiterà “Scopri il Pegaso che fa per te!”, l’iniziativa dedicata alle opportunità offerte dalle Borse di Dottorato Pegaso 2026, promossa insieme alle Università di Firenze, Siena e per Stranieri di Siena. L’appuntamento si terrà nell’Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara.

L’obiettivo della giornata è valorizzare il ruolo dei Dottorati Pegaso nel sistema della formazione e della ricerca, evidenziando il contributo di questi percorsi nel rafforzare il legame tra università, territorio, professioni e mondo produttivo. I dottorati sono finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

La mattinata si aprirà alle ore 11 con una sessione istituzionale coordinata dal prorettore dell’Università di Pisa Bernardo Tellini, seguita dal saluto del rettore Riccardo Zucchi e dagli interventi di rappresentanti della Commissione Europea, Regione Toscana, ANVUR e CRUI.

Nel pomeriggio spazio alle esperienze concrete: docenti, dottorandi e ricercatori presenteranno alcuni dei principali programmi Pegaso attivi in Toscana, tra cui Civil Engineering, Studi di Traduzione, Medicina Molecolare e il Dottorato Toscano Pegaso Smart Industry, con sede amministrativa proprio all’Università di Pisa.

A chiudere i lavori saranno le conclusioni dell’assessora regionale Cristina Manetti, che interverrà sul ruolo strategico dei dottorati come motore di innovazione e sviluppo.

Il programma completo è disponibile sul sito dell’Università di Pisa.

FOTO TRATTA DAL SITO UNIPI.IT

Last modified: Maggio 15, 2026