San Rossore guarda alla Cina: sostenibilità, agroalimentare e nuove collaborazioni internazionali

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PISA – Un incontro nel segno della sostenibilità, della ricerca e delle relazioni internazionali. L’Ente Parco di San Rossore, insieme all’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa, all’Università di Pisa e a Confcommercio Pisa, ha accolto una delegazione cinese composta da rappresentanti di importanti aziende del settore agroalimentare e dell’allevamento.

Ad accogliere gli ospiti il presidente del Parco Lorenzo Bani che, insieme a Luca Gorreri, responsabile dell’ufficio gestione faunistica e attività agricole, ha illustrato il valore dell’area protetta e il modello di collaborazione tra l’Ente e le aziende agro-zootecniche presenti sul territorio, fondato sulla qualità delle produzioni e sulla tutela ambientale.

Nel corso dell’incontro l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini ha evidenziato il valore della città come luogo di storia, accoglienza e bellezza, andando oltre i simboli tradizionali di Piazza dei Miracoli. Il professor Andrea Serra, direttore del Centro Nutra Food dell’Università di Pisa, ha invece ricordato le numerose collaborazioni scientifiche e accademiche già attive tra Italia e Cina.

Spazio anche alle esperienze imprenditoriali del territorio con gli interventi di Paolo Ciampalini, rappresentante di Confcommercio Pisa per il settore carni, e Gianpaolo Pedrazzi del Caseificio Pedrazzi, in rappresentanza anche delle aziende agricole Furio Salvadori e Fattoria Tommasi.

L’iniziativa, organizzata dalla presidente dell’associazione EstOvestEst Elisa Debernardi con il supporto di Cristoforo TEC, punta a favorire nuove sinergie tra turismo, commercio e filiera alimentare, aprendo la strada a future collaborazioni internazionali all’insegna dello sviluppo sostenibile.

Last modified: Maggio 15, 2026