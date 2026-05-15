L’Università di Pisa tra i fondatori della European Quantum Academy: nasce la rete europea per le competenze del futuro

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PISA – L’Università di Pisa entra tra i protagonisti della European Quantum Academy (EQA), la nuova iniziativa europea nata nell’ambito del Quantum Flagship con l’obiettivo di costruire una rete continentale dedicata alla formazione nelle tecnologie quantistiche.

La nuova Academy riunisce oltre 70 istituzioni partner e più di 100 organizzazioni affiliate in tutta Europa e punta a creare un ecosistema formativo integrato capace di accompagnare studenti, ricercatori, docenti e professionisti lungo tutto il percorso di apprendimento: dalla scuola all’università, fino alla formazione continua e alla riqualificazione professionale.

Il progetto, finanziato con 19,8 milioni di euro, rappresenta uno dei tasselli principali della strategia europea per rafforzare la leadership nel settore delle tecnologie quantistiche, considerate centrali per lo sviluppo futuro di industria, ricerca e mercato del lavoro.

All’interno dell’iniziativa l’Ateneo pisano avrà un ruolo specifico nello sviluppo di nuovi contenuti e metodologie didattiche.

«La nostra Università contribuirà allo sviluppo di metodologie e contenuti innovativi per l’insegnamento delle scienze e tecnologie quantistiche – spiega Alessandro Tredicucci – con particolare attenzione alla qualità della formazione e alla diffusione delle competenze anche oltre gli ambiti tradizionalmente legati alla fisica».

Un lavoro avviato già da anni, come sottolinea Marilù Chiofalo: «Stiamo portando avanti da sei anni un percorso condiviso con gli altri partner promotori. Le tecnologie quantistiche avranno un impatto crescente sulla società: dalla medicina alle comunicazioni, dall’energia ai sensori avanzati. Serviranno nuove competenze da costruire fin dalla scuola e dall’università, con un approccio sempre più interdisciplinare».

L’obiettivo della European Quantum Academy è infatti quello di colmare il divario di competenze tra le diverse aree europee e preparare le nuove generazioni alle sfide di una rivoluzione tecnologica destinata a incidere profondamente sulla vita quotidiana.

Last modified: Maggio 15, 2026