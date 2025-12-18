Treno ad alta velocità investe un gregge di pecore: ritardi pesanti per alcuni treni regionali sulla tratta Empoli-Pontedera diretto a Pisa

Written by Antonio Tognoli• 4:36 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nella giornata di oggi un treno ad alta velocità ha investito una greggie di pecore in provincia di Arezzo, causando pesanti disagi alla circolazione ferroviaria nella tratta Roma-La Spezia.

L’incidente ha coinvolto più binari e ha provocato ritardi a catena anche per i treni regionali.

Uno di questi, diretto a Pisa, è fermo alla stazione di Empoli da circa 25 minuti. Il suo arrivo a Pisa era inizialmente previsto per le ore 15:51, ma lo speaker della stazione ha annunciato un ulteriore ritardo con arrivo a Pisa Centrale con ben 55 minuti di ritardo.

I disservizi stanno interessando numerosi passeggeri, in particolare quelli diretti verso Pisa e La Spezia, con ripercussioni significative sull’intera linea.

Last modified: Dicembre 18, 2025