Approvato il bilancio di previsione dopo quattro giorni di Consiglio Comunale

Written by admin• 4:49 pm• Pisa, Politica

PISA – “Ringrazio tutti i consiglieri per il lavoro svolto e, in particolare, i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto con serietà e competenza una proposta costruita nell’interesse della città“, afferma Michele Conti, Sindaco di Pisa.



“Aver approvato un bilancio solido prima della pausa natalizia, come da tradizione, ci consentirà di non perdere neanche un giorno del nuovo anno proseguendo con il lavoro programmato per il futuro della città. Avanti, con responsabilità e visione, per Pisa”

Last modified: Dicembre 18, 2025