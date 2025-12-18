Written by Dicembre 18, 2025 4:49 pm Pisa, Politica

Approvato il bilancio di previsione dopo quattro giorni di Consiglio Comunale

HomePisa, PoliticaApprovato il bilancio di previsione dopo quattro giorni di Consiglio Comunale

PISA – “Ringrazio tutti i consiglieri per il lavoro svolto e, in particolare, i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto con serietà e competenza una proposta costruita nell’interesse della città“, afferma Michele Conti, Sindaco di Pisa.


Aver approvato un bilancio solido prima della pausa natalizia, come da tradizione, ci consentirà di non perdere neanche un giorno del nuovo anno proseguendo con il lavoro programmato per il futuro della città. Avanti, con responsabilità e visione, per Pisa

Last modified: Dicembre 18, 2025
Previous Story
Treno ad alta velocità investe un gregge di pecore: ritardi pesanti per alcuni treni regionali sulla tratta Empoli-Pontedera diretto a Pisa
Next Story
Pisa al Centro, un contributo concreto al Bilancio Comunale

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti