Trenitalia. Linea Genova-Pisa-Roma: le modifiche alla circolazione dal 7 gennaio

PISA – Dal 7 gennaio al 12 dicembre la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Pisa – Grosseto – Roma subirà delle modifiche tra le 9 e le 13 dal lunedì al venerdì per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI tra Sarzana e Forte dei Marmi e tra Grosseto e Capalbio.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Regionale: alcuni treni del Regionale in servizio sulle relazioni Firenze – Pisa – La Spezia, La Spezia – Parma, Pisa – Grosseto – Roma e Civitavecchia-Roma subiranno modifiche di orario o limitazioni di percorso

Intercity: dal lunedì al venerdì, eccetto i giorni festivi, IC 657 sarà limitato a La Spezia, IC 670 avrà origine da La Spezia, IC 651 sarà prolungato fino a Grosseto. La partenza dell’IC 510 sarà posticipata di circa 45 minuti rispetto alla solita programmazione

Frecce: la partenza del Frecciabianca 8605 Genova – Roma sarà posticipata di 15 minuti rispetto alla solita programmazione

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

