L’Effemeride Pisana del 6 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia

Martedì 6 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:54, le ore di luce solare sono 9 e 03 minuti

La Luna sarà in fase calante

Festa della Befana

Oggi è il 316mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo

La solennità dell’Epifania può essere letta come una vera e propria “scuola di santità”: la vita divina, quando entra nella storia, non può rimanere nascosta, ma si manifesta agli occhi di tutti, nessuno escluso. Ma è necessario sapere coglierla. Ed è questo il senso più pieno della rivelazione cristiana: Dio condivide il cammino degli uomini perché l’umanità intera possa attingere alla fonte della vera vita. Partecipare a questa “manifestazione” significa essere santi, cioè appartenere a Dio ma allo stesso tempo vivere a pieno il proprio tempo. Perché la fede cristiana non è negazione dell’esperienza umana ma, anzi, ne è il compimento. Un messaggio potente e rivoluzionario che si “manifesta” in un bimbo nato in mezzo agli emarginati in una periferia dove ad arrivare per primi sono i più “lontani”.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale degli orfani di guerra

Giornata dell’infanzia missionaria

La citazione del giorno:

L’amore è come la biancheria: tanto più dolce quanto più spesso si cambia. (Phineas Fletcher)

E’ accaduto il 6 gennaio nel mondo:

1838 – Samuel Morse compie il suo primo test di successo del telegrafo elettrico

1896 – Viene proiettato per la prima volta L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat di Auguste e Louis Lumière. La leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per paura di essere travolti dal treno

1907 – Maria Montessori apre la sua prima scuola e centro di cura per la classe operaia a Roma

1911 – La Nazionale di calcio dell’Italia indossa per la prima volta una divisa azzurra nell’amichevole contro l’Ungheria. L’azzurro verrà adottato come colore per la rappresentativa nazionale italiana di ogni sport

1926 – Dalla fusione delle compagnie aeree “Deutsche Aero Lloyd” (DAL) e “Junkers Luftverkehr” nasce la Lufthansa

1928 – Il Napoli è sconfitto in una storica partita sul campo dell’Arenaccia dalla Nocerina, che da quel giorno meriterà l’appellativo tuttora in uso di “molossi” facendo riferimento alla razza canina per indicare la tenacia con cui si batterono i calciatori rossoneri

1929 – Adolf Hitler nomina Heinrich Himmler come capo delle SS, che allora contavano solo 280 uomini

1931 – Thomas Edison presenta la sua ultima richiesta di brevetto

1947 – La Pan American Airlines diventa la prima compagnia aerea commerciale ad avere un volo che compie il giro del mondo

1980 – Cosa nostra uccide il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella

1992 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vota all’unanimità la condanna del trattamento dei palestinesi da parte degli israeliani

1998 – La navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie

2021 – Manifestazione di protesta e occupazione degli edifici federali da parte di sostenitori del presidente uscente Donald Trump presso il Congresso degli Stati Uniti in occasione della certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020

La frase del giorno di Frate Indovino:

L’Epifania tutte le feste si porta via

Nati il 6 gennaio:

SYD BARRETT

Musicista inglese, Pink Floyd

α 6 gennaio 1946 ω 7 luglio 2006

ADRIANO CELENTANO

Cantante e artista italiano

α 6 gennaio 1938

PAOLO CONTE

Musicista e cantautore italiano

α 6 gennaio 1937

GIOVANNA D’ARCO

Martire francese

α 6 gennaio 1412 ω 30 maggio 1431

HEINRICH SCHLIEMANN

Archeologo tedesco

α 6 gennaio 1822 ω 26 dicembre 1890

Deceduti il 6 gennaio:

LOUIS BRAILLE

Inventore francese, padre dell’alfabeto tattile

α 4 gennaio 1809 ω 6 gennaio 1852

DIZZY GILLESPIE

Trombettista e compositore jazz statunitense

α 21 ottobre 1917 ω 6 gennaio 1993

PIERSANTI MATTARELLA

Politico, vittima di mafia

α 24 maggio 1935 ω 6 gennaio 1980

RUDOLF NUREYEV

Ballerino russo

α 17 marzo 1938 ω 6 gennaio 1993

SILVANA PAMPANINI

Attrice italiana

α 25 settembre 1925 ω 6 gennaio 2016

MICHEL PETRUCCIANI

Pianista jazz francese

α 28 dicembre 1962 ω 6 gennaio 1999

THEODORE ROOSEVELT

26° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 27 ottobre 1858 ω 6 gennaio 1919

GIANLUCA VIALLI

Calciatore e allenatore di calcio italiano

α 9 luglio 1964 ω 6 gennaio 2023

