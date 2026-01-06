L’Effemeride Pisana del 6 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Martedì 6 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:54, le ore di luce solare sono 9 e 03 minuti
La Luna sarà in fase calante
Festa della Befana
Oggi è il 316mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo
La solennità dell’Epifania può essere letta come una vera e propria “scuola di santità”: la vita divina, quando entra nella storia, non può rimanere nascosta, ma si manifesta agli occhi di tutti, nessuno escluso. Ma è necessario sapere coglierla. Ed è questo il senso più pieno della rivelazione cristiana: Dio condivide il cammino degli uomini perché l’umanità intera possa attingere alla fonte della vera vita. Partecipare a questa “manifestazione” significa essere santi, cioè appartenere a Dio ma allo stesso tempo vivere a pieno il proprio tempo. Perché la fede cristiana non è negazione dell’esperienza umana ma, anzi, ne è il compimento. Un messaggio potente e rivoluzionario che si “manifesta” in un bimbo nato in mezzo agli emarginati in una periferia dove ad arrivare per primi sono i più “lontani”.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale degli orfani di guerra
Giornata dell’infanzia missionaria
La citazione del giorno:
L’amore è come la biancheria: tanto più dolce quanto più spesso si cambia. (Phineas Fletcher)
E’ accaduto il 6 gennaio nel mondo:
- 1838 – Samuel Morse compie il suo primo test di successo del telegrafo elettrico
- 1896 – Viene proiettato per la prima volta L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat di Auguste e Louis Lumière. La leggenda vuole che gli spettatori siano fuggiti dal cinema per paura di essere travolti dal treno
- 1907 – Maria Montessori apre la sua prima scuola e centro di cura per la classe operaia a Roma
- 1911 – La Nazionale di calcio dell’Italia indossa per la prima volta una divisa azzurra nell’amichevole contro l’Ungheria. L’azzurro verrà adottato come colore per la rappresentativa nazionale italiana di ogni sport
- 1926 – Dalla fusione delle compagnie aeree “Deutsche Aero Lloyd” (DAL) e “Junkers Luftverkehr” nasce la Lufthansa
- 1928 – Il Napoli è sconfitto in una storica partita sul campo dell’Arenaccia dalla Nocerina, che da quel giorno meriterà l’appellativo tuttora in uso di “molossi” facendo riferimento alla razza canina per indicare la tenacia con cui si batterono i calciatori rossoneri
- 1929 – Adolf Hitler nomina Heinrich Himmler come capo delle SS, che allora contavano solo 280 uomini
- 1931 – Thomas Edison presenta la sua ultima richiesta di brevetto
- 1947 – La Pan American Airlines diventa la prima compagnia aerea commerciale ad avere un volo che compie il giro del mondo
- 1980 – Cosa nostra uccide il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella
- 1992 – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vota all’unanimità la condanna del trattamento dei palestinesi da parte degli israeliani
- 1998 – La navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie
- 2021 – Manifestazione di protesta e occupazione degli edifici federali da parte di sostenitori del presidente uscente Donald Trump presso il Congresso degli Stati Uniti in occasione della certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020
La frase del giorno di Frate Indovino:
L’Epifania tutte le feste si porta via
SYD BARRETT
α 6 gennaio 1946 ω 7 luglio 2006
ADRIANO CELENTANO
α 6 gennaio 1938
PAOLO CONTE
Musicista e cantautore italiano
α 6 gennaio 1937
GIOVANNA D’ARCO
α 6 gennaio 1412 ω 30 maggio 1431
HEINRICH SCHLIEMANN
α 6 gennaio 1822 ω 26 dicembre 1890
LOUIS BRAILLE
Inventore francese, padre dell’alfabeto tattile
α 4 gennaio 1809 ω 6 gennaio 1852
DIZZY GILLESPIE
Trombettista e compositore jazz statunitense
α 21 ottobre 1917 ω 6 gennaio 1993
PIERSANTI MATTARELLA
α 24 maggio 1935 ω 6 gennaio 1980
RUDOLF NUREYEV
α 17 marzo 1938 ω 6 gennaio 1993
SILVANA PAMPANINI
α 25 settembre 1925 ω 6 gennaio 2016
MICHEL PETRUCCIANI
α 28 dicembre 1962 ω 6 gennaio 1999
THEODORE ROOSEVELT
26° Presidente degli Stati Uniti d’America
α 27 ottobre 1858 ω 6 gennaio 1919
GIANLUCA VIALLI
Calciatore e allenatore di calcio italiano
α 9 luglio 1964 ω 6 gennaio 2023
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/