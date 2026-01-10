Tramoni: “Ho calciato senza pensare a niente”. Moreo: “Proveremo a salvarci fino alla fine”

Written by admin• 8:26 pm• Pisa SC

PISA – I due attaccanti nerazzurri Matteo Tramoni e Stefano Moreo nell’immediato dopo gara hanno parlato ai microfoni di DAZN. Queste le loro dichiarazioni.

Matteo Tramoni MVP del match ha affermato: “Ho provato a calciare da una posizione in cui avevo già provato altre volte mi hanno detto spesso di calciare e non pensare a niente e questa volta è andata bene. Come spesso ci dice il mister non sono importanti solo gli undici che partono, ma anche chi subentra ed anche ad Udine c’è stata la prova di questo. Dobbiamo provare a conquistare tutti insieme questa salvezza“.

Stefano Moreo ha detto: “Ci abbiamo creduto fino all’ultimo non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo conquistato un punto importante, anche grazie all’aiuto dei nostri tifosi che come fanno sempre ci hanno spinto per tutta la partita. Il girone di ritorno è un altro campionato. Ci aspettano in casa nostra diversi scontri diretti, dobbiamo cercare di fare più punti possibile per provare a salvarci. Noi ce la metteremo tutta“.

Last modified: Gennaio 11, 2026