La fotogallery di Udinese – Pisa 2-2

PISA – Vi proponiamo i migliori scatti della gara tra Udinese e Pisa terminata sul risultato di 2-2, grazie alle foto di Alessio Marini.

Pisa Sporting Club portrait during warm up
Pisa Sporting Club portrait during warm up
Pisa Sporting Club portrait during warm up
Pisa Sporting Club supporters
Pisa’s Matteo Tramoni scores a goal
Pisa’s Matteo Tramoni celebrates after scoring a goal
Pisa’s Matteo Tramoni celebrates after scoring a goal
Pisa Sporting Club celebrates after scoring a goal
Pisa Sporting Club celebrates after scoring a goal
Udinese’s Christian Kabasele portrait in action
The Referee of the match Giovanni Ayroldi of section Molfetta Var (Video Assistant Referee)
Udinese’s Keinan Davis shoots a penalty kick
Pisa’s Matteo Tramoni celebrates after scoring a goal
Pisa’s Matteo Tramoni scores a goal
Pisa’s Matteo Tramoni celebrates after scoring a goal
Pisa’s Matteo Tramoni celebrates after scoring a goal
Pisa Sporting Club supporters
