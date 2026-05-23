“Marianiadi 2026”. Trionfa la RSA Madonna del Soccorso di Fauglia

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ORENTANO – Ad Orentano si è conclusa con entusiasmo, partecipazione e grande spirito di squadra l’edizione 2026 delle “Marianiadi”, le Olimpiadi organizzate dalla Fondazione “Madonna del Soccorso”, evento che ha coinvolto dipendenti, collaboratori, familiari e genitori delle strutture gestite dall’ente in una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e ai valori comunitari. Preziosa come sempre la partecipazione del Gruppo Scout di Orentano. Visto il successo della prima edizione, anche quest’anno la manifestazione ha registrato una straordinaria partecipazione, trasformando Orentano in un grande spazio di incontro e aggregazione tra le diverse realtà della Fondazione e del territorio.

A conquistare il trofeo finale è stata la RSA Madonna del Soccorso di Fauglia con l’agenzia formativa ed il Consiglio di amministrazione, squadra “rossa”, che al termine delle varie prove sportive e ricreative ha avuto la meglio per un solo punto sulla RSA Madonna del Rosario di Orentano, protagonista fino all’ultimo di una sfida combattuta ed emozionante. Le quattro squadre partecipanti — RSA Madonna del Soccorso di Fauglia, RSA Madonna del Rosario di Orentano, Asilo Nido e Scuola d’Infanzia Sant’Anna di Orentano e RSA Maria Regina di Orentano — si sono confrontate in diverse discipline all’interno del giardino della struttura di Orentano. Il tutto si è aperto nel primo pomeriggio con un messaggio spirituale di Padre Ivan e la preghiera. Il via alle danze è stato dato dal torneo di briscola che ha visto prevalere la squadra della RSA Madonna del Soccorso di Fauglia. La seconda prova in cui le squadre si sono cimentate è stata quella del ruba bandiera dove a prevalere è stata la squadra della Scuola d’infanzia Sant’Anna.

Combattutissima è stata la prova del tiro alla fune, inaugurata da Sua Eccellenza il Vescovo di San Miniato Mons. Giovanni Paccosi, che ha visto il successo della RSA Madonna del Rosario di Orentano padrona di casa. In mezzo la corsa campestre che ha preso il via davanti alla Chiesa di Orentano, costeggiando tutta la struttura della Rsa per circa 1.5 km, che ha visto il successo della Scuola dell’Infanzia Sant’Anna.

Un momento di preghiera presso la Chiesa San Lorenzo Martire di Orentano con l’adorazione eucaristica ed il Regina Coeli, prima che atleti e organizzatori si spostassero in direzione Castelfranco di Sotto presso gli impianti sportivi della Stella Rossa, dove si sono disputate le gare di pallavolo e calcetto, che in entrambi i casi hanno visto il successo della RSA Madonna del Soccorso di Fauglia che così ha conquistato l’ambito trofeo 2026.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Fondazione “Madonna del Soccorso” per il clima di fraternità che ha caratterizzato tutta la giornata, confermando lo spirito autentico delle “Marianiadi”: rafforzare il legame umano e professionale tra tutte le strutture dell’ente attraverso il divertimento, la collaborazione e la condivisione dei valori cristiani che guidano la missione della Fondazione.

Al termine delle gare, tutti i partecipanti si sono ritrovati per una cena conviviale presso il ristorante “Oasi al Lago” di Santa Maria a Monte, dove si sono svolte le premiazioni alla presenza di Fabio Mini, Sindaco di Castelfranco di Sotto: “E’ stata ancora una volta una manifestazione di successo con i dipendenti, genitori, famiglie, che hanno partecipato con entusiasmo a queste piccole Olimpiadi sportive con diverse attività. Da quest’anno la Fondazione rispetto all’anno scorso ha avuto la possibilità di utilizzare l’impianto sportivo di Castelfranco. Queste Olimpiadi iniziano ad avere uno storico importante. La Fondazione ha dimostrato ancora una volta di essere una parte fondamentale della comunità castelfranchese e ancora una volta hanno dimostrato a tutti che comunità vuol dire stare insieme tra dirigenti, dipendenti e pazienti. Una prova di unione che rende questa Fondazione molto importante per il nostro territorio e non solo“.

La Fondazione desidera ringraziare tutti i partecipanti, gli organizzatori, i collaboratori e i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dando appuntamento alla terza edizione delle “Marianiadi”.

Last modified: Maggio 23, 2026