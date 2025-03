Tra libri e teatro: appuntamenti imperdibili a Pisa dal 12 al 16 marzo

Written by admin• 3:21 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il 12 marzo, alle 16.30, presso il Circolo Arci Alberone, si terrà la presentazione del libro Little Girl (Bompiani, 2024) di Alice Keller, autrice di albi illustrati, romanzi e graphic novel per bambini e ragazzi, in collaborazione con il Ceppel (Centro per il libro e la lettura).

Un romanzo che si rivolge principalmente ai giovani, ma che risulta interessante anche per gli adulti, aiutandoli a comprendere meglio le nuove generazioni, così impegnate a essere sé stesse anche quando sembrano irraggiungibili. Una lettura frizzante che esplora il presente con il giusto equilibrio tra leggerezza e profondità.

Il 15 marzo, alle 17.00, alla Casa della Donna, sarà presentato L’autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia, a cura di Simona Feci e Laura Schettini (Viella, 2024). Il libro affronta il tema della violenza sulle donne da una prospettiva innovativa, offrendo uno sguardo lungo e multidisciplinare che attraversa l’Italia da nord a sud e va oltre i confini nazionali. Attraverso 13 saggi e 15 autrici, il testo esplora la storia dell’autodifesa delle donne come strumento per ribaltare il punto di vista sulla violenza maschile. Le curatrici, insieme ad Alessandra Chiricosta, una delle autrici, discuteranno con la storica Cristina Galasso e Francesca Pidone, coordinatrice del Centro Antiviolenza.

Domenica 16 marzo, alle 17.30, in collaborazione con il Circolo ARCI di Campo, l’associazione “Il Gabbiano” e “Le Beffe teatro”, andrà in scena lo spettacolo teatrale NON SARÒ TUA!… Storia di donne di fronte al rifiuto. In scena Artemisia Gentileschi con Daniela Bertini, testo di Annick Emdin e Stefano Benedetti, regia di Alessandro Pelligra, e Franca Viola con Paolina Morescalchi, testo di Alessandro Pelligra, regia di Salvatore Pagano.

