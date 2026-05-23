Written by Maggio 23, 2026 11:11 pm Pisa SC

Oscar Hiljemark: “Sto pensando al Pisa e allenare questi ragazzi anche l’anno prossimo”

HomePisa SCOscar Hiljemark: “Sto pensando al Pisa e allenare questi ragazzi anche l’anno prossimo”

PISAOscar Hiljemark commenta nel dopo gara la sconfitta, la nona consecutiva del Pisa subita contro la Lazio, ai microfoni di Sky Sport

di Antonio Tognoli

Abbiamo iniziato molto bene la partita, siamo andati in vantaggio, potevamo fare il 2-0 ed invece dopo abbiamo preso due gol in tre minuti“.

In questo momento io sto pensando al Pisa il prossimo anno e ad allenare questi ragazzi. Però questa domanda andrebbe fatta al direttore“.

Ho visto una situazione difficile quest’anno. Abbiamo avuto molte occasioni pe far male all’avversario, ma alla fine non l’abbiamo fatto e i nostri avversari che hanno il livello tecnico più alto di noi ci hanno punito“.

Last modified: Maggio 23, 2026
Previous Story
Lazio – Pisa 2-1. Dele-Bashiru e Pedro firmano il sorpasso dopo il vantaggio di Moreo
Next Story
Il Pisa si è congedato dai tifosi nerazzurri con un altra sconfitta: solo 35 i tifosi nerazzurri allo Stadio Olimpico

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti