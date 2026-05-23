Oscar Hiljemark: “Sto pensando al Pisa e allenare questi ragazzi anche l’anno prossimo”

Written by Redazione• 11:11 pm• Pisa SC

PISA – Oscar Hiljemark commenta nel dopo gara la sconfitta, la nona consecutiva del Pisa subita contro la Lazio, ai microfoni di Sky Sport

di Antonio Tognoli

“Abbiamo iniziato molto bene la partita, siamo andati in vantaggio, potevamo fare il 2-0 ed invece dopo abbiamo preso due gol in tre minuti“.

“In questo momento io sto pensando al Pisa il prossimo anno e ad allenare questi ragazzi. Però questa domanda andrebbe fatta al direttore“.

“Ho visto una situazione difficile quest’anno. Abbiamo avuto molte occasioni pe far male all’avversario, ma alla fine non l’abbiamo fatto e i nostri avversari che hanno il livello tecnico più alto di noi ci hanno punito“.

Last modified: Maggio 23, 2026