Codice della Strada: seminario sulla sicurezza stradale e le nuove normative per l’autotrasporto

PONTEDERA – CNA FITA Pisa organizza un evento gratuito sabato 15 marzo a Pontedera, dalle 9:00, presso l’auditorium dell’Unione Valdera, per informare e formare gli operatori del settore autotrasporti sulle recenti modifiche del Codice della Strada. Il seminario, patrocinato dall’Unione dei Comuni della Valdera, è aperto a imprese, dipendenti e autisti.

L’incontro si concentrerà su cambiamenti normativi importanti, come quelli relativi al cronotachigrafo, introdotti dalla legge del 25 novembre 2024, entrata in vigore il 14 dicembre. Le nuove normative mirano a migliorare la sicurezza stradale, ma presentano anche sfide per le imprese di autotrasporto, che percorrono lunghe distanze ogni giorno.

CNA FITA ha sottolineato che, pur apprezzando l’intento di sicurezza, sarebbe stato utile considerare maggiormente le specificità del settore. Giulia Melighetti, coordinatrice sindacale di CNA Pisa, ha evidenziato l’importanza di unire le sanzioni a misure strutturali come la manutenzione delle infrastrutture stradali e la creazione di aree di sosta sicure per migliorare la sicurezza.

L’evento, che offre anche l’opportunità di confrontarsi con le forze dell’ordine e gli esperti del settore, è un’occasione per aggiornarsi sulle modifiche legislative e affrontare le problematiche relative alla sicurezza e all’efficienza operativa. L’ingresso è gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria.

