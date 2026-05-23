Federalberghi Toscana riunisce a Pisa il mondo del turismo: focus su sostenibilità, economia circolare e futuro dell’ospitalità

Written by Redazione• 3:41 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Martedì 26 maggio 2026 l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Piazza Martiri della Libertà 33) ospiterà il convegno di Federalberghi Toscana, l’organizzazione del sistema Confcommercio più rappresentativa del settore ricettivo, con oltre duemila strutture alberghiere associate a livello regionale.

L’appuntamento, in programma dalle ore 10, è aperto al pubblico e riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per discutere le sfide e le opportunità del settore alberghiero toscano. In particolare, sarà dedicato al tema dell’economia circolare e della sostenibilità nel turismo e vedràla partecipazione degli assessori regionali Leonardo Marras (Economia, Turismo e Attività produttive), David Barontini (Ambiente ed Economia circolare) e Cristina Manetti (Cultura, Università e Parità di genere).

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pisa Michele Conti, del presidente di Federalberghi Pisa Andrea Romanelli, del prorettore della Scuola Superiore Sant’Anna Giuseppe Turchetti, del presidente di Unioncamere Toscana Valter Tamburini e del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, i lavori saranno introdotti da Marco Frey, coordinatore del Centro Interdisciplinare Sostenibilità e Clima (CISC) della Scuola Superiore Sant’Anna.

Momento centrale della mattinata sarà la presentazione dei risultati della ricerca “Innovazione Verde nell’Ospitalità Toscana: il contributo del settore alla transizione circolare”, realizzata da Federalberghi Toscana e dal CISC (Centro di ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima) della Scuola Superiore Sant’Anna. Lo studio, coordinato scientificamente da Nicola Bellini e illustrato insieme a Francesca Cianetti, analizza lo stato dell’arte delle pratiche di economia circolare negli alberghi toscani, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, alla riduzione dello spreco alimentare, all’efficienza idrica ed energetica.

Seguirà una tavola rotonda moderata dal segretario generale di Federalberghi Toscana Pier Luigi Masini, con gli interventi di Fabio Iraldo, professore ordinario e prorettore della Scuola Superiore Sant’Anna, Michela Cerbini, direttrice commerciale Imprese Toscana Umbria di Intesa Sanpaolo, Cecilia Pasquinelli, professoressa associata dell’Università Parthenope di Napoli, Claudio Della Lucia, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile dell’Isola d’Elba, e Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi Pisa.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Federalberghi Toscana e Confturismo-Confcommercio Toscana Daniele Barbetti, che traccerà le priorità del comparto turistico-alberghiero e il contributo che il settore può offrire agli obiettivi di sostenibilità e competitività della Toscana.

Il convegno pubblico del 26 maggio si svolge nell’ambito dell’Assemblea annuale di Federalberghi Toscana, che proseguirà nel pomeriggio a Palazzo Pilo Boyl con la sessione privata riservata ai rappresentanti delle associazioni territoriali aderenti alla federazione.

Last modified: Maggio 23, 2026