Maurizio Sarri: “La stagione più difficile da quando alleno in serie A”

Written by Redazione• 11:44 pm• Pisa SC

PISA – Maurizio Sarri allenatore della Lazio, parla della sua stagione e quella della sua squadra. Ormai il tecnico sembra ai saluti con la società biancoceleste.

“E’ stata sicuramente la stagione più difficile, da quando alleno in serie A. Una stagione formativa dove non mi sono sentito ascoltato dalla proprietà“.

“Tecnicamente non è il gruppo più forte che ho allenato, ma sicuramente è di grande spessore umano“.

Sul futuro afferma: “Ho un contratto in essere con la Lazio. Parlerò con la società di molte cose e poi vedremo“.

Last modified: Maggio 23, 2026