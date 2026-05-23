Written by Maggio 23, 2026 11:22 pm Pisa SC

Il Pisa si è congedato dai tifosi nerazzurri con un altra sconfitta: solo 35 i tifosi nerazzurri allo Stadio Olimpico

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ROMA – Solo 35 i tifosi nerazzurri presenti all’Olimpico per l’ultima gara di congedo dalla massima serie. Nello spicchio della sud riservato agli ospiti sventolavano una bandiera rossocrociata e quella nerazzurra del Club Autonomo. 

          di Maurizio Ficeli 

Nella curva nord, tempio del tifo laziale, c’era il settore vuoto perché il tifo biancoazzurro è in contestazione perenne con la società. Alcuni tifosi pisani invece sono entrati allo stadio in ritardo a causa di un incidente in autostrada che ha bloccato il traffico e si sono persi la rete di Moreo, poi ribaltata dai biancoazzurri capitolini.

Sul risultato della gara, quindi, ci sono pochi commenti da fare, ma c’è solo da elogiare ancora una volta la grande fede dei tifosi. Quindi ci sono poche cose da annotare, ma guardiamo avanti preparandoci al meglio per la prossima stagione.

Last modified: Maggio 23, 2026
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