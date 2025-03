Beach Soccer, presentata ufficialmente la tappa di campionato a Tirrenia

Written by Antonio Tognoli• 3:25 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – Nella mattina di lunedì 10 marzo si è svolta in Sala delle Baleari presso il Comune di

Pisa la conferenza stampa di presentazione della tappa di Tirrenia, valida per il 21° Campionato di Serie A di Beach Soccer.

Per la prima volta un appuntamento promosso dal Lenergy Pisa BS ospiterà uno dei grandi eventi della massima competizione nazionale della disciplina. La tappa si svolgerà dal 17 al 20 luglio 2025 presso il CPO di Tirrenia e ospiterà tutte le squadre della Poule Scudetto e della Poule Promozione, che si contenderanno un posto nella fase finale.

“Pisa si conferma al vertice nell’ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale e

internazionale», dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. “Anche in

questo caso siamo riusciti a portare in città, sul nostro litorale, un altro grande appuntamento come il campionato italiano di beach soccer. Una manifestazione che abbiamo fortemente voluto e che ci consentirà di ospitare a Pisa oltre 500 atleti, con i loro staff e accompagnatori, per un totale di circa 2000 persone, con un importante indotto per le attività del territorio e valorizzando ancora una volta il turismo sportivo, su cui stiamo puntando con decisione come Amministrazione Comunale“.

Presente all’evento una rappresentanza della società del Lenergy Pisa, promotore

dell’evento. Così il presidente Alessandro Donati: “Per il 12° anno Pisa parteciperà alla Serie A di beach soccer e finalmente possiamo ospitare una tappa del campionato italiano, la

competizione nazionale leader in Europa. Quella del CONI è una struttura all’avanguardia che riusciremo a far conoscere la struttura alla città. L’augurio è che il pubblico riesca a seguire da vicino le tre partite che giocheremo sul nostro litorale. Essere promotori di tappa a livello organizzativo ed economico è un impegno importante, che ci siamo presi con grande entusiasmo e che cercheremo di onorare fino in fondo“.

L’ingresso alla beach arena del CPO sarà gratuito e le gare delle 20 squadre coinvolte

saranno trasmesse in diretta streaming, oltre alla collaborazione con un’emittente di copertura nazionale. “Un’occasione importante per la città in giorni di stagione piena per Tirrenia», ribadisce Fabio Perrone, responsabile eventi della società nerazzurra. “Stiamo collaborando con il CONI affinché l’evento abbia grande successo, con una grande ricaduta sul territorio. Penso che il turismo sportivo possa essere un volano importante per la città; d’altronde il valore della città e di tutti gli attori coinvolti è molto alto. Ringrazio gli sponsor che anche quest’anno ci hanno dato una grossa mano. Come detto, nei tre giorni della manifestazione oltre 500 atleti saranno presenti sul territorio e sono molto ottimista su quello che potremmo riscontare in maniera positiva sia a livello sportivo che a livello di turismo”. Per il club è poi intervenuto il responsabile marketing Michele Ammannati: “Sono

subentrato nell’ottobre scorso per far crescere la visibilità della società e trovare nuovi partner e aziende del territorio che dimostrino vicinanza al beach soccer. Ci stiamo strutturando al meglio per essere ancora più appetibili per questa gloriosa società che sta portando la nostra città in alto in Italia e in Europa”.

Coinvolto il Dipartimento Beach Soccer della LND con il delegato Francesco Simonini: “Porto i saluti del coordinatore del dipartimento nazionale Roberto Desini e del presidente Giancarlo Abete. Da pisano sono contento di questa tappa, evento di grande rilievo per la città che coinvolgerà molte persone e che darà visibilità a tutto il comprensorio e al litorale pisano“.



Piena soddisfazione anche da parte del Comitato Regionale toscano, presente con il

consigliere Marco Maccheroni: “La Lega Nazionale Dilettanti crede molto a questa disciplina e come Comitato Regionale siamo orgogliosi di poter vantare due realtà come Pisa e Viareggio. Ricordiamo che il Lenergy Pisa è vicecampione europeo da due stagioni consecutive. Da pisano sono veramente orgoglioso che Pisa sia la città ospitante una tappa del campionato di beach soccer, presso un centro dotato di una beach arena all’avanguardia, che verrà ulteriormente migliorata in futuro“.

Al termine un riferimento alla nuova edizione del Trofeo del Litorale Pisano, in

programma questa estate presso l’Orange Beach di Tirrenia, altro evento sportivo capace di coinvolgere molti giovani, con una ricaduta positiva per gli alloggi e le strutture del territorio. La conferenza si è conclusa con l’appello dell’assessore Frida Scarpa a una numerosa partecipazione alla tappa di Tirrenia del prossimo Campionato di Serie A, pronto a offrire un evento spettacolare e ricco di sfide avvincenti.

