Servizi educativi, aperte le iscrizioni per il prolungamento dei nidi d’infanzia nel mese di luglio. Domande online fino a mercoledì 3 giugno

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PISA – Da venerdì 22 maggio fino a mercoledì 3 giugno è possibile effettuare la domanda per il prolungamento del servizio dei nidi d’infanzia nel mese di luglio per tutti i bambini già iscritti all’anno educativo 2025-2026. Il servizio sarà attivo, sia nei nidi a gestione diretta che in quelli a gestione indiretta, fino a venerdì 24 luglio compreso, mantenendo invariata l’attuale organizzazione relativa a sedi, orari di frequenza e tariffe.

“Dopo la sperimentazione dello scorso anno – dichiara l’assessore ai servizi educativi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – l’Amministrazione ha deciso di confermare e rafforzare l’estensione del servizio dei nidi comunali, garantendo fino al 24 luglio l’apertura di tutte le strutture, sia a gestione diretta che indiretta. Si tratta di un impegno importante che portiamo avanti con convinzione, nella consapevolezza di quanto sia fondamentale offrire un sostegno concreto alle famiglie nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. Per quattro settimane aggiuntive, i servizi continueranno a funzionare regolarmente, mantenendo la stessa organizzazione e la stessa qualità educativa assicurate durante l’anno. Un’opportunità pensata per garantire anche nel periodo estivo la continuità di un servizio fondamentale per i genitori che lavorano”.

Come presentare domanda. La domanda di accesso al servizio dovrà essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale “Servizi” sul sito del Comune di Pisa, collegandosi al link https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SCUOLA_002 entro e non oltre la data di mercoledì 3 giugno 2026. Per accedere alla piattaforma sarà necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria). All’interno della domanda di accesso sarà possibile indicare la volontà di prosecuzione del servizio per il mese di luglio. L’iscrizione ha validità mensile; alle famiglie viene richiesto di indicare le settimane di frequenza unicamente ai fini di organizzazione interna del servizio.

Per coloro che, in fase di presentazione della domanda alla Regione Toscana, abbiano già inserito anche il mese di luglio nel preventivo finanziario, sarà inoltre possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla misura “Nidi Gratis”, nel rispetto della frequenza minima mensile di almeno 5 giorni.

Le strutture. Il prolungamento del servizio nel mese di luglio interesserà sia i nidi d’infanzia comunali a gestione diretta sia quelli a gestione indiretta. Per quanto riguarda i nidi a gestione diretta, il servizio sarà garantito nelle strutture: “C.E.P.”, “Coccapani”, “Betti”, “I Passi”, “Marina di Pisa”, “Rosati”, “Timpanaro” e “Toniolo”. Per i nidi a gestione indiretta, saranno attive le strutture: “Albero Verde”, “Snoopy”, “Isola delle Farfalle”, “San Biagio” e “San Rossore”.

Last modified: Maggio 23, 2026