Tirrenia, domenica 11 ottobre torna il Mercato di Qualità

Written by Redazione• 3:41 pm• Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Banchi e shopping per tutta la giornata in via del Tirreno. L’iniziativa è promossa da ANVA Confesercenti con il patrocinio del Comune di Pisa

TIRRENIA – Una giornata dedicata allo shopping e alla valorizzazione del commercio su area pubblica. Domenica 11 ottobre torna a Tirrenia il Mercato di Qualità, il format ideato e promosso da ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, che animerà via del Tirreno per tutta la giornata con numerosi operatori e proposte di acquisto.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Pisa, punta a sostenere il lavoro degli ambulanti e a creare occasioni di incontro per cittadini e visitatori, contribuendo all’animazione commerciale del territorio.

«Siamo felici di portare a Tirrenia il Mercato di Qualità, un format targato e ideato dalla nostra associazione di categoria – dichiarano Mirco Sbrolli, presidente ANVA Confesercenti Provincia di Pisa, e Claudio Del Sarto, responsabile provinciale –. È un progetto nel quale crediamo molto e che rappresenta un modo concreto per valorizzare il lavoro dei nostri operatori e, allo stesso tempo, creare occasioni di attrazione e di socialità per cittadini e visitatori».

«Tirrenia rappresenta una realtà importante per il territorio pisano – aggiungono Sbrolli e Del Sarto – e siamo quindi particolarmente soddisfatti di poter portare qui il nostro Mercato di Qualità. Ringraziamo il Comune di Pisa per il patrocinio e la collaborazione e tutti gli operatori che parteciperanno alla manifestazione».

Last modified: Ottobre 7, 2026