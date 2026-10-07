Pisa Half Marathon, ventesima edizione sold out: oltre 4mila podisti al via

Written by Redazione• 3:58 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

Domenica 11 ottobre partenza alle 9 da via Contessa Matilde e arrivo in piazza dei Miracoli. Tra i protagonisti Daniele Meucci, spazio anche alla Pisa Ten dedicata a Barbara Capovani

PISA – La Pisa Half Marathon festeggia vent’anni con il tutto esaurito. Saranno oltre 4mila i podisti al via domenica 11 ottobre della mezza maratona, appuntamento del Criterium Podistico Toscano che porterà gli atleti lungo un percorso di 21,097 chilometri tra le bellezze della città. Quasi un partecipante su quattro arriverà dall’estero.

Tra i protagonisti più attesi c’è Daniele Meucci, già campione europeo e quattro volte vincitore della gara di casa. Il podista pisano detiene anche il record della manifestazione, stabilito nel 2013 in 1h02’43”. Il primato femminile appartiene invece alla marocchina Hanane Janat, che nel 2012 concluse in 1h12’09”.

Meucci si confronterà con una pattuglia di atleti africani guidata dal burundese Louis Intunzinzi, del GP Parco Alpi Apuane. Tra le presenze di spicco anche il compagno di squadra Oskar Samuele Cassi, plurivincitore nel Criterium. In campo femminile la favorita indicata dagli organizzatori è Mercy Jebichii, dell’Atletica Gran Sasso.

Il percorso attraverserà il Parco di San Rossore, i Lungarni e il centro storico, fino all’arrivo in piazza Duomo, nello scenario di piazza dei Miracoli. Accanto alla mezza maratona si svolgerà la Pisa Ten, prova non competitiva dedicata alla memoria di Barbara Capovani.

La manifestazione conferma anche la propria finalità solidale: l’intero ricavato sarà destinato all’associazione “Per donare la vita Onlus”, che collabora all’organizzazione insieme all’ASD Leaning Tower Runners e ad altri gruppi podistici.

La partenza per tutti è fissata alle ore 9 da via Contessa Matilde. Sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 18, sarà possibile ritirare pettorali e pacchi gara all’EXPO Village in piazza Duomo. Per la mezza maratona saranno disponibili pacemaker con tempi finali compresi tra 1h24’ e 2h05’.

Saranno premiati i primi tre classificati uomini e donne, i primi tre delle categorie fino a 64 anni e i vincitori delle categorie successive. Previsti inoltre riconoscimenti in denaro per gli atleti che termineranno sotto 1h06’ tra gli uomini e 1h14’ tra le donne.

Ulteriori informazioni su www.mezzamaratonapisa.it.

Last modified: Ottobre 7, 2026