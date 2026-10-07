Tomas Esteves: “Durante la pausa abbiamo lavorato bene e siamo pronti per la ripresa del campionato”

Written by Redazione• 5:16 pm• Pisa SC

PISA – Il centrocampista nerazzurro Tomas Esteves ha incontrato presso la Sala Passaponti dell’Arena Anconetani i giornalisti parlando

di Giovanni Manenti

SULLA SUA POSIZIONE IN CAMPO. “Dal punto di vista fisico sto bene, l’infortunio è oramai alle spalle, mentre per il ruolo di centrocampista nel quale mi sta impiegando mister Bianco mi trovo bene ed è una posizione che mi piace“

SIMILITUDINI. “Anche con mister Aquilani mi ero trovato bene, poi purtroppo mi sono infortunato ed ho dovuto sacrificarmi per ritrovare la migliore condizione, che già ho iniziato a ritrovare l’anno scorso a Bari dove ho avuto l’occasione di giocare nonostante un campionato difficile per la squadra che alla fine è retrocessa“

PUNTO DI VISTA TECNICO. “Dal punto di vista tecnico, è vero che all’inizio tenevo un po’ troppo palla, mentre ora sono più disposto a dialogare con i compagni, dovendo imparare quando è il momento di passare il pallone e quando viceversa tentare l’azione individuale“

SUL LAVORO NELLA PAUSA. “Durante la pausa abbiamo lavorato molto bene e credo che siamo pronti per la ripresa del Campionato, e sono contento di aver ritrovato Rao che ho avuto modo di apprezzarne le qualità l’anno scorso a Bari, mentre il fatto che il capitano Caracciolo abbia speso delle belle parole su di me non può che farmi piacere e lo ringrazio per questo“

SUL VICENZA. “Per quanto riguarda la partita di sabato prossimo a Vicenza non sarà facile come per tutte le gare di Serie B, che anche quest’anno si conferma un Torneo equivalente dove non vi sono incontri scontati“

SULL’INFORTUNIO. “Per il periodo vissuto per il mio infortunio, non è stato facile superarlo data la gravità dello stesso, anche se da un punto di vista psicologico è stato importante, una volta conclusa la prima parte di recupero, poter fare la riabilitazione a Pisa tornando a respirare l’ambiente del gruppo“

Last modified: Ottobre 7, 2026