San Miniato, incendio in un appartamento: salvati due cani

Written by Redazione• 4:07 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Miniato

SAN MINIATO – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 12 di mercoledì 7 ottobre in via Tosco Romagnola Est, nel Comune di San Miniato, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate nel locale cucina di un appartamento situato al piano terra di un edificio di due piani fuori terra.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estinguere l’incendio e ha tratto in salvo due cani di media taglia presenti nell’abitazione. Non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti anche le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118.

Last modified: Ottobre 7, 2026