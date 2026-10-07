Petrucci (FdI) e Mazzeo (PD): “Ulteriori sostegni dalla Regione per le attività coinvolte nei lavori di Ponte alla Botte”

Written by Redazione• 4:00 pm• Pisa, Politica

Petrucci e Mazzeo chiedono di destinare i quasi 55mila euro residui del precedente bando alle domande già ammesse di Vicopisano e Calcinaia

Il Consiglio regionale ha approvato oggi all’unanimità la risoluzione presentata dai vicepresidenti Diego Petrucci e Antonio Mazzeo per integrare i ristori alle attività di Vicopisano e Calcinaia, colpite dai disagi legati al prolungamento dei lavori sul Ponte della Botte.

L’atto impegna il presidente e la Giunta regionale a predisporre lo stanziamento dei 54.917,81 euro rimasti non liquidati sul precedente bando, per dare seguito alle domande già valutate positivamente o finanziate soltanto in parte.

«Vogliamo dare continuità al sostegno che la Regione ha già riconosciuto a queste attività – dichiara Antonio Mazzeo –. Con la risoluzione chiediamo di rendere disponibili le risorse residue del precedente bando, così da rispondere alle domande ammesse e ancora da soddisfare, interamente o in parte. È un impegno concreto verso chi ha affrontato le conseguenze economiche del prolungamento dei lavori».

«Il voto unanime conferma un’attenzione condivisa per il territorio e per le sue imprese – conclude Mazzeo – ringrazio l’assessore Marras per l’attenzione, continueremo a seguire questo percorso con la Giunta e i Comuni, per sostenere le attività e il lavoro delle nostre comunità».

Diego Petrucci ripercorre le iniziative che hanno preceduto il voto: «A seguito delle segnalazioni ricevute e del costante ascolto del territorio ci siamo subito attivati con una prima risoluzione per dare risposte concrete alle attività del territorio danneggiate dal protrarsi dei lavori al Ponte alla Botte. Dato che la Regione non aveva erogato la totalità delle risorse già stanziate nel primo bando, abbiamo presentato prima un’interrogazione e poi una risoluzione per far sì che tutte le somme spettanti arrivassero effettivamente agli esercenti».

«Oggi dal Consiglio regionale arriva finalmente una notizia positiva – aggiunge Petrucci –. Mi auguro che la Giunta rispetti gli impegni assunti e predisponga quanto prima la liquidazione delle risorse».

Last modified: Ottobre 7, 2026