Stop ai treni tra Empoli e Pisa dal 9 all’11 ottobre: modifiche per Frecce e Regionali

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Lavori per il sottopasso di Putignano e manutenzione a Pontedera. Previsti treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato, Pistoia e Lucca

PISA – Circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa nel fine settimana dal 9 all’11 ottobre per consentire lavori di manutenzione e potenziamento sulla linea Firenze-Pisa. L’interruzione comporterà cancellazioni, deviazioni e modifiche agli orari di Frecce e treni Regionali, con possibili anticipi delle partenze.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana comprendono le opere propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello di Putignano: saranno effettuati il preconsolidamento dei terreni e della piattaforma ferroviaria, preliminari alla costruzione del nuovo sottovia stradale. Durante la chiusura saranno eseguiti anche lavori di manutenzione straordinaria al ponte metallico sul fiume Era e ai deviatoi di Pontedera.

Per i Frecciarossa e Frecciargento della tratta Roma-Genova via Firenze Campo Marte sono previste cancellazioni e possibili deviazioni via Civitavecchia tra Roma e Pisa. Le deviazioni comporteranno la soppressione della fermata di Roma Tiburtina e un aumento dei tempi di viaggio. Alcuni treni potranno partire prima dell’orario abituale; ulteriori cancellazioni sono previste anche l’8 e il 12 ottobre.

Le modifiche interesseranno inoltre i Regionali delle linee Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto e Firenze-Campiglia/Piombino, con variazioni di orario, anticipi in partenza e cancellazioni totali o parziali.

Per integrare l’offerta saranno programmati treni straordinari tra Firenze e Pisa con percorso via Prato, Pistoia e Lucca.

I canali di acquisto sono già aggiornati. Prima di partire è opportuno verificare il proprio collegamento nella sezione “Infomobilità” del sito e dell’app Trenitalia. Informazioni sono disponibili anche nelle stazioni e al numero gratuito 800 89 20 21.

Last modified: Ottobre 7, 2026