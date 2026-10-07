Putignano, riparte il cantiere del sottopasso: stop ai treni tra Pisa ed Empoli dal 9 all’11 ottobre

Written by Redazione• 3:42 pm• Pisa, Attualità

Nel fine settimana i lavori preliminari sulla piattaforma ferroviaria. Il Comune contribuisce con oltre 4 milioni di euro, obiettivo completamento entro il 2027

PISA – Entrano nel vivo i lavori per la soppressione del passaggio a livello di Putignano e la realizzazione del nuovo sottopasso carrabile, destinato a collegare le due parti del quartiere separate dalla linea ferroviaria Pisa-Firenze.

Per consentire alcune opere preliminari, nel fine settimana dal 9 all’11 ottobre sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra Pisa ed Empoli. Gli interventi riguarderanno il preconsolidamento dei terreni e della piattaforma ferroviaria, necessario a preparare l’area alla successiva costruzione del sottovia stradale.

L’opera sarà realizzata da RFI, con un contributo del Comune di Pisa superiore a 4 milioni di euro. L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è completare l’intervento entro la fine del 2027.

«Quella di Putignano è un’opera fondamentale, attesa da oltre trent’anni da un quartiere che vive da sempre la presenza della ferrovia come elemento di separazione – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Dopo alcuni inconvenienti tecnici che sono stati risolti, il cantiere è finalmente ripartito e gli operai sono al lavoro. L’obiettivo è completare l’opera entro la fine del 2027. Si tratta di un intervento importante, che il Comune ha scelto di sostenere con un contributo di oltre 4 milioni di euro».

«Questo fine settimana sarà necessaria un’interruzione della circolazione ferroviaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza – prosegue Conti –. È un’altra delle opere che avevamo inserito tra gli impegni presi nelle nostre due consiliature e che oggi finalmente prende forma. Un intervento atteso da decenni, che contribuirà a ricucire il quartiere e a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini di Putignano e in generale di tutti i pisani».

Last modified: Ottobre 7, 2026