Written by Ottobre 7, 2026 3:42 pm Pisa, Attualità

Putignano, riparte il cantiere del sottopasso: stop ai treni tra Pisa ed Empoli dal 9 all’11 ottobre

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Nel fine settimana i lavori preliminari sulla piattaforma ferroviaria. Il Comune contribuisce con oltre 4 milioni di euro, obiettivo completamento entro il 2027

PISA – Entrano nel vivo i lavori per la soppressione del passaggio a livello di Putignano e la realizzazione del nuovo sottopasso carrabile, destinato a collegare le due parti del quartiere separate dalla linea ferroviaria Pisa-Firenze.

Per consentire alcune opere preliminari, nel fine settimana dal 9 all’11 ottobre sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra Pisa ed Empoli. Gli interventi riguarderanno il preconsolidamento dei terreni e della piattaforma ferroviaria, necessario a preparare l’area alla successiva costruzione del sottovia stradale.

L’opera sarà realizzata da RFI, con un contributo del Comune di Pisa superiore a 4 milioni di euro. L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è completare l’intervento entro la fine del 2027.

«Quella di Putignano è un’opera fondamentale, attesa da oltre trent’anni da un quartiere che vive da sempre la presenza della ferrovia come elemento di separazione dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Dopo alcuni inconvenienti tecnici che sono stati risolti, il cantiere è finalmente ripartito e gli operai sono al lavoro. L’obiettivo è completare l’opera entro la fine del 2027. Si tratta di un intervento importante, che il Comune ha scelto di sostenere con un contributo di oltre 4 milioni di euro».

«Questo fine settimana sarà necessaria un’interruzione della circolazione ferroviaria per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza – prosegue Conti –. È un’altra delle opere che avevamo inserito tra gli impegni presi nelle nostre due consiliature e che oggi finalmente prende forma. Un intervento atteso da decenni, che contribuirà a ricucire il quartiere e a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini di Putignano e in generale di tutti i pisani».

Last modified: Ottobre 7, 2026
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