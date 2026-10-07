San Giuliano Terme, allerta meteo: rinviati al 13 ottobre i lavori sulla rete idrica

Written by Redazione• 4:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità

Acqua sospesa dalle 8 alle 13 in alcune strade. Autobotte in via Dini, davanti alle scuole elementari

SAN GIULIANO TERME – L’allerta meteo fa slittare i lavori sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme. Acque comunica che l’intervento previsto per giovedì 8 ottobre è stato rinviato a martedì 13 ottobre, con gli stessi orari e modalità.

Dalle ore 8 alle 13 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in via Dini, nel tratto tra via Ruffini e via Matteotti, via Ruffini e sul lato ovest delle vie di Signano e del Cantone.

Per limitare i disagi sarà disponibile un servizio di rifornimento sostitutivo tramite autobotte in via Dini, di fronte alle scuole elementari.

Al ripristino dell’erogazione potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, i lavori saranno ulteriormente rinviati a mercoledì 14 ottobre, con le stesse modalità.

Per chiarimenti e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.

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Last modified: Ottobre 7, 2026