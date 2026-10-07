Sant’Anna, aperte le iscrizioni al Master GECA: domande entro il 16 novembre

Written by Redazione• 3:47 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il percorso dedicato alla sostenibilità ambientale arriva alla 31ª edizione. Oltre il 90% dei diplomati trova lavoro entro un anno

PISA – Formare professionisti capaci di accompagnare imprese e istituzioni nelle sfide della sostenibilità, dall’economia circolare alla decarbonizzazione. È l’obiettivo del Master di II livello in Gestione e Controllo dell’Ambiente (GECA) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che apre le iscrizioni alla sua trentunesima edizione. Le domande possono essere presentate entro lunedì 16 novembre 2026.

Il percorso, il più longevo in Italia tra quelli di alta formazione dedicati alla sostenibilità ambientale, registra un job placement superiore al 90% a un anno dal conseguimento del titolo. Il programma affronta temi come biodiversità, gestione delle risorse e misurazione degli impatti socio-ambientali, approfondendone anche le implicazioni geopolitiche ed economiche.

«La sostenibilità è un modo diverso di concepire lo sviluppo, che si propone di conciliare la competitività economica, la qualità della vita e l’equilibrio ambientale in una prospettiva di lungo periodo che coinvolga le future generazioni. Da più di trent’anni il Master GECA crea le competenze interdisciplinari e sistemiche per affrontare le transizioni proprie della sfida della sostenibilità (climatica, energetica, circolare…), attraverso un percorso di apprendimento innovativo e coinvolgente», dichiara Marco Frey, coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Sant’Anna e direttore del Master.

Rivolto sia a neolaureati sia a professionisti, il GECA ha formato negli anni centinaia di manager della sostenibilità, con competenze nella gestione circolare ed efficiente delle risorse naturali, in particolare nei settori dei rifiuti, dell’energia, dell’acqua e del capitale naturale. Per chi già lavora o dispone di tempo limitato è prevista anche la possibilità di iscriversi a singoli moduli didattici.

La formazione integra ingegneria, economia, diritto, management e scienze ambientali attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori su casi aziendali, visite sul campo e project work. Tra gli argomenti figurano carbon footprint, auditing, rendicontazione di sostenibilità, gestione della supply chain, green marketing e progettazione di modelli circolari.

Aziende ed enti partner partecipano alle attività didattiche e ai project work. Il percorso si conclude con uno stage curricolare, favorendo l’incontro tra allieve e allievi e le organizzazioni coinvolte.

Informazioni e modalità di candidatura sono disponibili sul sito del Master GECA.

Last modified: Ottobre 7, 2026