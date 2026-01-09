Tirocini formativi in Aoup: è possibile candidarsi fino al 9 febbraio

Written by admin• 1:53 pm• Pisa, Attualità

PISA – Entro il 9 febbraio è possibile presentare all’Azienda ospedaliero-universitaria pisana la propria candidatura per svolgere un tirocinio formativo extracurriculare: un’esperienza utile per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

I settori coinvolti sono quattro: giuridico / legale; economico / contabile / informatico; comunicazione / segreteria / archiviazione / risorse umane / formazione; ingegneristico / tecnico.

I progetti di tirocinio, se attivati, durano sei mesi e prevedono un rimborso mensile di 600 euro.

Tra i requisiti: residenza e/o domicilio in Toscana, età non inferiore ai diciott’anni; non avere precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare in Aoup o in altri soggetti pubblici o privati nel medesimo profilo professionale; non avere effettuato attività lavorative in Aoup nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio. Non sono ammessi gli iscritti a ordini professionali o collegi, né possono essere attivati tirocini in favore di chi abbia superato l’esame di abilitazione, sebbene non ancora iscritto all’ordine professionale o collegio.

Avviso e modello di domanda sono scaricabili sul sito aziendale (www.ao-pisa.toscana.it) seguendo il percorso: concorsi e selezioni > progetti giovanisì > tirocini extracurriculari.

Last modified: Gennaio 9, 2026