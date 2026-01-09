Castagneto Banca esprime profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri per il brillante successo dell’operazione a seguito della rapina subìta

Written by Antonio Tognoli• 1:43 pm• Pisa, Cronaca

PISA – La Direzione e il Consiglio di Amministrazione di Castagneto Banca 1910 desiderano esprimere il proprio più vivo ringraziamento e il più sentito plauso all’Arma dei Carabinieri – ed in particolare alla Stazione di Cecina – per l’efficace operazione condotta in questi giorni, che ha portato alla cattura dei responsabili della rapina avvenuta lo scorso 29 dicembre presso la filiale di San Vincenzo della Banca e al recupero pressoché totale della refurtiva.



L’efficacia e la rapidità d’azione dimostrate dai militari dell’Arma non solo hanno permesso di assicurare i colpevoli alla giustizia in tempi brevissimi, ma hanno anche ripristinato un clima di sicurezza e fiducia per i dipendenti, i clienti e l’intera comunità locale.

“Siamo profondamente colpiti dalla professionalità e dalla dedizione dimostrate dal personale dell’Arma,” ha dichiarato il Direttore Generale Fabrizio Mannari. “Il loro costante impegno sul territorio rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della legalità. Mi preme ringraziare il Comandante Provinciale dell’Arma, Col. Dario Mineo ed in particolare la Compagnia di Cecina, comandata dal Cap. Domenico Grieco, da estendere a tutti i militari che hanno partecipato all’indagine”.

La Banca conferma la propria totale fiducia nelle Forze dell’Ordine e conferma il proprio impegno nel collaborare attivamente per la sicurezza dei propri presidi, a tutela del patrimonio e della serenità della cittadinanza. A tal proposito la Banca ci tiene a ribadire che durante la rapina del 29 dicembre scorso il personale della filiale ha rispettato perfettamente le procedure interne, e grazie a ciò sono stati evitati danni di qualsiasi genere ai dipendenti e ai clienti coinvolti.

