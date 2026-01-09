Al via il rifacimento della segnaletica e le modifiche alla viabilità nell’area dell’ospedale Lotti

Written by admin• 1:59 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Prenderanno il via da lunedì prossimo i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Pascoli, via Grandi, via Galilei, via Buozzi e via della Bianca. Per consentire l’esecuzione degli interventi, dal 12 al 16 gennaio saranno in vigore specifici provvedimenti temporanei che regolano viabilità e sosta nella zona.

L’intervento rappresenta l’ultimo passaggio dopo i recenti lavori di asfaltatura e di rifacimento di alcuni tratti di fognatura nel quadrante retrostante l’ospedale Lotti. Con l’installazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale entreranno quindi in vigore anche le nuove modifiche alla circolazione.

Tra le principali novità è prevista la rimozione dell’incrocio provvisorio realizzato con new jersey tra via Pascoli e via della Bianca e l’inversione del senso unico di via Pascoli, che sarà percorribile da via della Bianca in direzione via Roma.

«È un provvedimento pensato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – non solo per aumentare la sicurezza dell’incrocio, ma anche per ottimizzare i percorsi di accesso all’ospedale, in particolare per i mezzi di trasporto merci».

Nel tratto di via Pascoli compreso tra via della Bianca e via Diaz sarà istituito il senso unico da via della Bianca verso via Diaz e verrà realizzata una corsia preferenziale riservata ai mezzi di soccorso in emergenza diretti al Pronto Soccorso.

Le autovetture che percorreranno via Pascoli provenendo da via della Bianca avranno l’obbligo di svolta su via Galilei, che diventerà a senso unico in direzione sud.

«La nuova viabilità – conclude Belli – è frutto di un’analisi dei flussi di traffico e delle esigenze di sicurezza svolta dalla Polizia Municipale. Le modifiche saranno monitorate e valutate anche nelle settimane e nei mesi successivi».

Last modified: Gennaio 9, 2026