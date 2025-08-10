Tanti auguri di buon compleanno ad Ante Vukovic

Written by Antonio Tognoli• 10:23 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Ante Vukovic: il portiere di origine croata giunto all’ombra della Torre Pendente nel gennaio 2023 proveniente dall’NK Slaven Belupo, con una parentesi nella Vis Pesaro, compie 21 anni, essendo nato il 10 agosto 2004.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dell’ambiente nerazzurro formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

