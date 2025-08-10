Nasce a Calci l’Erboristeria Tilia: tisane, erbe e passione nel cuore del paese

Written by admin• 7:57 am• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Passione, coraggio e voglia di mettersi in gioco: nasce con questi ingredienti l’Erboristeria Tilia inaugurata dall’imprenditrice Irene Martelli, il nuovo locale nel cuore di Calci, in via XX Settembre n. 30.

Al taglio del nastro della nuova attività presenti il presidente del direttivo di Confcommercio Calci e presidente del Centro Commerciale Naturale di Calci Antonio Del Galdo, la vicepresidente del Ccn di Calci Claudia Cucurachi, il referente sindacale Confcommercio Pisa Luca Pisani, per il Comune di Calci l’assessore alle Attività produttive Fabio Mencarelli e l’assessora alle Pari opportunità Valentina Marras.

“Ci siamo trasferiti a Calci da circa un anno. È un luogo che ci è sempre piaciuto e sentivamo il desiderio di vivere qui” spiega l’imprenditrice Irene Martelli “Ho lavorato da oltre 12 anni come dipendente nel settore erboristico, ma a un certo punto ho sentito il bisogno di cambiare vita. Così ho lasciato tutto e, piano piano, è nato dentro di me il desiderio di aprire qualcosa di mio”.

“Tenevo molto all’idea di proporre un’erboristeria tradizionale, che offrisse tisane sfuse, miscele personalizzate, tè, erbe tintorie, spezie, un luogo in cui poter portare avanti la mia passione e trasformarla in un vero lavoro. Ho una laurea in Tecniche Erboristiche e ho voluto mettere in pratica tutto quello che ho imparato, unendo competenza e amore per questo settore. Oltre alle tisane, ci sarà anche una selezione di integratori e una piccola parte dedicata alla cosmetica naturale. Ringrazio davvero tanto i miei genitori, mio marito, tutta la mia famiglia: mi hanno sostenuta e spinta a credere in questo progetto. Senza di loro, non sarebbe stato possibile”.

“Siamo orgogliosi di accompagnare un’imprenditrice come Irene in un momento così importante come l’apertura della sua attività” afferma il referente sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani “L’erboristeria Tilia è un esempio concreto di come competenza e passione possano trasformarsi in un vero progetto imprenditoriale. Come Confcommercio, continueremo a sostenere con forza chi sceglie di investire sul proprio futuro e su quello della comunità”.

“L’apertura di una nuova attività è sempre una notizia positiva, che accogliamo con piacere” il saluto del presidente del consiglio direttivo di Confcommercio Calci e del Centro Commerciale Naturale di Calci Antonio Del Galdo “Ci auguriamo possa essere da stimolo per altri imprenditori interessati a investire su un territorio che, oltre a beneficiare di un solido indotto turistico, può contare anche su un’importante affluenza da parte della cittadinanza locale”.

“Appena conclusa con grande successo la Festa di Sant’Ermolao, grazie alla stretta collaborazione tra il Comune, il CCN e le associazioni di categoria, e rallegrati dai dati turistici più che positivi, come amministrazione comunale non possiamo che incoraggiare e sostenere chi decide di aprire una nuova attività in Valgraziosa, e ancor di più in questo caso, trattandosi di una giovane imprenditrice che risiede sul nostro territorio. Inoltre, ci fa piacere veder aprire l’ attività in via XX Settembre, dove sono già presenti altre attività, con un’offerta merceologica che si amplia, in favore di residenti e non” dichiara l’Assessore alle attività produttive del Comune di Calci Fabio Mencarelli.

Last modified: Agosto 10, 2025