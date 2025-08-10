Pisa Sporting Club: Henrik Meister è ufficialmente nerazzurro

Written by admin• 12:49 pm• Pisa SC

PISA- Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Stade Rennais Football Club (Francia) per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Henrik Wendel Meister.

Protagonista assoluto della straordinaria promozione in Serie B dello scorso anno, Henrik ha regalato ai tifosi nerazzurri uno dei momenti più emozionanti della stagione, firmando il gol decisivo contro il Frosinone.

Da oggi è nerazzurro a tutti gli effetti, con un contratto fino al 30 giugno 2028 e opzione per un’ulteriore stagione. Meister è pronto ad affrontare, insieme ai compagni e al tecnico Alberto Gilardino, la grande sfida del prossimo Campionato di Serie A.

FONTE UFFICIO STAMPA PISA SC.

