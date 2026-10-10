Al via a Pisa il corso nazionale dei tecnici di neurofisiopatologia

Written by Redazione• 8:03 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 15 al 17 ottobre alla Stazione Leopolda a Pisa (alle 13.30) si tiene il 43.mo Corso nazionale dell’Aitn-Associazione italiana tecnici di neurofisiopatologia cui partecipano numerosi professionisti Aoup (a Pisa è stato anche attivato lo specifico corso di laurea triennale).

La rapida evoluzione delle neuroscienze, delle tecnologie e delle evidenze scientifiche rende sempre più necessario un aggiornamento continuo del tecnico di neurofisiopatologia. Il corso si propone di offrire una formazione di elevato valore scientifico, orientata alle più recenti innovazioni in ambito neurofisiologico, favorendo l’integrazione tra conoscenze teoriche, competenze tecnico-professionali e applicazione clinica.

L’obiettivo è promuovere una visione della neurofisiologia più ampia e multidimensionale, che superi l’approccio esclusivamente tecnico per valorizzare il ruolo della disciplina all’interno dei percorsi diagnostici, terapeutici e di ricerca. Attraverso un confronto con esperti del settore e l’approfondimento delle più recenti acquisizioni scientifiche e tecnologiche, il corso intende sostenere l’evoluzione professionale dei partecipanti, rafforzandone le competenze e la capacità di interpretare la neurofisiopatologia con un approccio integrato, innovativo e orientato alla qualità dell’assistenza.

Last modified: Ottobre 10, 2026