Written by Luglio 8, 2026 12:55 pm Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Incendio boschivo sul Monte Serra: Vigili del Fuoco al lavoro sulla SP56 con supporto aereo

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CALCI – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è impegnata dalle ore 11:15 in un intervento per un incendio boschivo lungo la SP56 del Monte Serra.

Le fiamme stanno interessando il sottobosco in un’area particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra.

Sul posto sono operativi due elicotteri e tre mezzi leggeri dei volontari AIB della Regione Toscana, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Buti.

Foto di archivio

Last modified: Luglio 8, 2026
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