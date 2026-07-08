Incendio boschivo sul Monte Serra: Vigili del Fuoco al lavoro sulla SP56 con supporto aereo

CALCI – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è impegnata dalle ore 11:15 in un intervento per un incendio boschivo lungo la SP56 del Monte Serra.
Le fiamme stanno interessando il sottobosco in un’area particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile dalle squadre di terra.
Sul posto sono operativi due elicotteri e tre mezzi leggeri dei volontari AIB della Regione Toscana, impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Buti.
Foto di archivioLast modified: Luglio 8, 2026